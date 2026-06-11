В Южной Корее нашли альтернативу собачьему мясу на фоне его полного запрета

Краткий пересказ от РИА ИИ В Южной Корее с 7 февраля 2027 года будет полностью запрещено разведение, убой, распространение и продажа собак для употребления в пищу.

Любители собачьего мяса могут перейти на козлятину, так как эти виды мяса похожи по вкусу.

В стране увеличивается число хозяйств по разведению черных коз и растет цена на живых коз.

СЕУЛ, 11 июн - РИА Новости. Любители собачьего мяса в Южной Корее после вступления в силу полного запрета на его производство и продажу могут перейти на козлятину в качестве замены традиционным блюдам, рассказал РИА Новости местный житель, употребляющий собачье мясо.

Согласно данным Национального центра правовой информации Республики Корея, с 7 февраля 2027 года в стране будет полностью запрещено разведение, убой, распространение и продажа собак для употребления в пищу. Соответствующий закон был принят парламентом в январе 2024 года и вступит в силу после трехлетнего переходного периода.

"Мясо собак и козлятина очень похожи по вкусу, если не считать кожи. Для устранения характерного запаха при приготовлении используются одни и те же приправы", - рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам ряда местных жителей, в Южной Корее уже наблюдается подготовка к эпохе "после собачьего мяса". В частности, заметно увеличивается число хозяйств по разведению черных коз.

Согласно данным Корейского института оценки качества животноводческой продукции, на фоне роста спроса на заменители собачьего мяса цена живых коз за последние годы выросла почти вдвое - с примерно 10 тысяч до около 20 тысяч вон за килограмм.