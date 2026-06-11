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В Иркутской области нашли мужчин, пять дней назад ушедших за черемшой - РИА Новости, 11.06.2026
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20:11 11.06.2026
В Иркутской области нашли мужчин, пять дней назад ушедших за черемшой

В Иркутской области нашли трех мужчин, пять дней назад отправившихся за черемшой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти пять суток провели в тайге без еды трое сборщиков черемши.
  • Обнаружить мужчин удалось сотрудникам полиции.
  • Сейчас мужчины находятся дома.
ИРКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Почти пять суток провели в тайге без еды трое сборщиков черемши, обнаружить мужчин удалось сотрудникам полиции, которые почувствовали запах костра, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Трое мужчин из Киренска 6 июня уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Примерное расстояние от города составляет 90 километров. Из-за столкновения с утонувшим в реке деревом они потеряли лодку. Без еды мужчины провели в тайге почти пять суток.
«

"В Киренском районе сотрудники полиции обнаружили живыми трех мужчин, пропавших 6 июня… Когда поисковая группа на лодке прочесывала акваторию, полицейские почувствовали запах дыма от костра. Приблизившись к берегу, они обнаружили пропавших", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в полиции, сейчас мужчины находятся дома.
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