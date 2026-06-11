В Иркутской области нашли мужчин, пять дней назад ушедших за черемшой

ИРКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Почти пять суток провели в тайге без еды трое сборщиков черемши, обнаружить мужчин удалось сотрудникам полиции, которые почувствовали запах костра, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Трое мужчин из Киренска 6 июня уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Примерное расстояние от города составляет 90 километров. Из-за столкновения с утонувшим в реке деревом они потеряли лодку. Без еды мужчины провели в тайге почти пять суток.