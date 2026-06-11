В "Обороне Севастополя" рассказали, как сохранят спасенные части полотна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасенные десять фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания музея обороны Севастополя будут просушены, заявил Смородкин..
- Необходимо сохранить лакокрасочное покрытие, сделать все возможное, чтобы холст не получил деформации, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Спасенные десять фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания музея обороны Севастополя будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
«
"Те десять спасенных фрагментов, которые смогли вынести из горящей панорамы, необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие, сделать все все возможное, чтобы холст не получил деформации" , - сказал Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.