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Восстановление музея "Оборона Севастополя" потребует пять лет - РИА Новости, 11.06.2026
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18:02 11.06.2026 (обновлено: 18:17 11.06.2026)
Восстановление музея "Оборона Севастополя" потребует пять лет

Смородкин: восстановление музея "Оборона Севастополя" потребует пять лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восстановление атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя и панорамы займет ориентировочно пять лет.
  • Сначала необходимо восстановить здание, а затем приступить к реставрации картины.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Восстановление атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя и самой панорамы потребует ориентировочно пять лет, рассказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
"Что касается восстановления полотна, мы можем опираться на опыт советских художников. По времени у них это заняло три года. Что касается восстановления здания, то мы можем уже опираться на свой опыт, потому что мы с 2022 по 2024 год реставрировали это здание, и потратили на это два с небольшим года", - сказал Смородкин.
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По его словам, "эти процессы никак не запараллелить", потому что сначала нужно восстановить здание, а потом приступать к восстановлению картины.
"То есть примерно пять лет может потребоваться на восстановление и реставрацию панорамы", - сказал директор музея.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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