Восстановление музея "Оборона Севастополя" потребует пять лет

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Восстановление атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя и панорамы займет ориентировочно пять лет.

Сначала необходимо восстановить здание, а затем приступить к реставрации картины.

Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Восстановление атакованного дроном ВСУ здания музея обороны Севастополя и самой панорамы потребует ориентировочно пять лет, рассказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

"Что касается восстановления полотна, мы можем опираться на опыт советских художников. По времени у них это заняло три года. Что касается восстановления здания, то мы можем уже опираться на свой опыт, потому что мы с 2022 по 2024 год реставрировали это здание, и потратили на это два с небольшим года", - сказал Смородкин

По его словам, "эти процессы никак не запараллелить", потому что сначала нужно восстановить здание, а потом приступать к восстановлению картины.

"То есть примерно пять лет может потребоваться на восстановление и реставрацию панорамы", - сказал директор музея.