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Моуринью стал главным тренером "Реала" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
21:08 11.06.2026 (обновлено: 21:15 11.06.2026)
Моуринью стал главным тренером "Реала"

Жозе Моуринью назначили на пост главного тренера "Реала"

© REUTERS / Rodrigo AntunesЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Rodrigo Antunes
Жозе Моуринью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера мадридского «Реала».
  • Контракт с Моуринью рассчитан до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте команды.
Португалец присоединится к "Реалу" 13 июля в первый день предсезонной подготовки. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее лиссабонская "Бенфика" в соцсетях объявила о том, что Моуринью дал согласие на переход в "Реал".
Во вторник "Реал" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января, придя вместо Хаби Алонсо. Под руководством 43-летнего испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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ФутболРеал МадридСпортБенфикаБарселонаЖозе МоуриньюХаби АлонсоАльваро Арбелоа
 
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