Моуринью стал главным тренером "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера мадридского «Реала».
- Контракт с Моуринью рассчитан до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте команды.
Во вторник "Реал" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января, придя вместо Хаби Алонсо. Под руководством 43-летнего испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.