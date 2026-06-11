Москвичей призвали использовать городской транспорт в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт для поездок в четверг.
- Департамент транспорта рекомендовал автомобилистам строить маршрут заранее и выезжать после 20:00, а также взять в дорогу воду и проветрить салон автомобиля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт для поездок в четверг, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе начался вечерний разъезд. На авто - лучше после 20.00… По возможности для поездок выбирайте городской транспорт. Если вы на машине, стройте маршрут заранее, используйте навигатор", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
В дептрансе призвали москвичей взять в дорогу воду, перед поездкой проветрить салон автомобиля.