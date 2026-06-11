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Москвичей призвали использовать городской транспорт в четверг - РИА Новости, 11.06.2026
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17:01 11.06.2026 (обновлено: 18:14 11.06.2026)
Москвичей призвали использовать городской транспорт в четверг

Москвичей призвали использовать городской транспорт для поездок в четверг

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтанция "Потапово" Сокольнической линии
Станция Потапово Сокольнической линии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Станция "Потапово" Сокольнической линии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт для поездок в четверг.
  • Департамент транспорта рекомендовал автомобилистам строить маршрут заранее и выезжать после 20:00, а также взять в дорогу воду и проветрить салон автомобиля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт для поездок в четверг, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе начался вечерний разъезд. На авто - лучше после 20.00… По возможности для поездок выбирайте городской транспорт. Если вы на машине, стройте маршрут заранее, используйте навигатор", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
В дептрансе призвали москвичей взять в дорогу воду, перед поездкой проветрить салон автомобиля.
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