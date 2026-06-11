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На Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения из-за ЧП - РИА Новости, 11.06.2026
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21:32 11.06.2026
На Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения из-за ЧП

На Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро
Пассажиры на станции метро - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Пассажиры на станции метро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения.
  • Причина увеличения интервалов движения — человек на пути.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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