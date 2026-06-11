На Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения из-за ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения.
- Причина увеличения интервалов движения — человек на пути.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.