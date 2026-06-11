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Мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов для обмана россиян - РИА Новости, 11.06.2026
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05:32 11.06.2026
Мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов для обмана россиян

РИА Новости: мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самой распространенной схемой мошенничества оказались поддельные сайты маркетплейсов и фишинговые страницы, о попытках такого обмана сообщили 19% россиян.
  • 14% россиян получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ или назвать код из SMS, а у 9% злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету.
  • По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и SMS.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники, используя тему маркеплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок, рассказали РИА Новости в "Выберу.ру".
Аналитики финансового маркеплейса провели исследование и выяснили, как часто и с какими мошенническими схемами, связанными с маркетплейсами, россияне сталкивались за последний год.
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"Самой распространенной схемой оказались поддельные сайты маркетплейсов и фишинговые страницы, имитирующие известные торговые площадки, о попытках такого обмана сообщили 19% россиян", - говорится там.
Еще 14% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из смс-сообщения, а у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные.
Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования. "Еще 5% сообщили о мошеннических розыгрышах, акциях и предложениях получить бонусы от имени маркетплейсов", - выяснили аналитики, указав, что остальные опрошенные ни разу не замечали попыток мошенничества, связанных с онлайн-площадками.
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По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и смс. Также опрошенные россияне рассказали, что мошенники пытались связаться с ними по электронной почте, по телефону и в социальных сетях.
Кроме того, исследование показало, что мошенники все чаще используют темы, связанные с доставкой и безопасностью учетных записей. Так, россияне получали сообщения о якобы возникших проблемах с доставкой заказа и с "предупреждениями" о подозрительной активности в аккаунте маркетплейса.
Респонденты рассказали, как они действовали при столкновении с предполагаемыми мошенниками. Чаще всего они сразу удаляли подозрительные сообщения и не вступали в переписку (41%), а каждый четвертый (27%) предпочитал самостоятельно проверять информацию через официальное приложение или сайт компании.
При этом 14% хотя бы раз переходили по подозрительной ссылке, но вовремя прекращали взаимодействие, а почти каждый десятый (11%) признался, что сообщал злоумышленникам отдельные данные, не связанные с финансами, и не успел ничего потерять. Кроме того, 7% рассказали, что сталкивались с финансовыми потерями или компрометацией учетной записи.
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