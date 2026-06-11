Мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов для обмана россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Самой распространенной схемой мошенничества оказались поддельные сайты маркетплейсов и фишинговые страницы, о попытках такого обмана сообщили 19% россиян.

14% россиян получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ или назвать код из SMS, а у 9% злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету.

По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и SMS.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники, используя тему маркеплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок, рассказали РИА Новости в "Выберу.ру".

Аналитики финансового маркеплейса провели исследование и выяснили, как часто и с какими мошенническими схемами, связанными с маркетплейсами, россияне сталкивались за последний год.

"Самой распространенной схемой оказались поддельные сайты маркетплейсов и фишинговые страницы, имитирующие известные торговые площадки, о попытках такого обмана сообщили 19% россиян", - говорится там.

Еще 14% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из смс-сообщения, а у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные.

Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования. "Еще 5% сообщили о мошеннических розыгрышах, акциях и предложениях получить бонусы от имени маркетплейсов", - выяснили аналитики, указав, что остальные опрошенные ни разу не замечали попыток мошенничества, связанных с онлайн-площадками.

По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и смс. Также опрошенные россияне рассказали, что мошенники пытались связаться с ними по электронной почте, по телефону и в социальных сетях.

Кроме того, исследование показало, что мошенники все чаще используют темы, связанные с доставкой и безопасностью учетных записей. Так, россияне получали сообщения о якобы возникших проблемах с доставкой заказа и с "предупреждениями" о подозрительной активности в аккаунте маркетплейса.

Респонденты рассказали, как они действовали при столкновении с предполагаемыми мошенниками. Чаще всего они сразу удаляли подозрительные сообщения и не вступали в переписку (41%), а каждый четвертый (27%) предпочитал самостоятельно проверять информацию через официальное приложение или сайт компании.