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Мошенники предлагают получить фейковые стипендии и гранты - РИА Новости, 11.06.2026
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03:08 11.06.2026
Мошенники предлагают получить фейковые стипендии и гранты

Юрист Русина: мошенники предлагают получить фейковые стипендии и гранты

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам получить фейковые стипендии и гранты ко Дню молодежи.
  • Злоумышленники переводят жертв на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы или страницы банков, где требуют ввести данные карты или оплатить комиссию, налог, страховку или проверочный платеж.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам получить фейковые стипендии и гранты, рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.
"С осторожностью следует относиться к оформлению различных стипендий и молодежных грантов дистанционно и через неофициальные приложения и сайты. Легенда мошенников строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения", - сообщила юрист.
По ее словам, злоумышленники под предлогом таких выплат переводят жертв на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы или страницы банков. На этих сайтах от молодых людей требуют заполнить анкету и ввести данные карты для зачисления выплат, либо оплатить комиссию, налог, страховку или проверочный платеж.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2026 году этот день выпадает на 27 июня.
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