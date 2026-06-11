Мошенники предлагают получить фейковые стипендии и гранты

"С осторожностью следует относиться к оформлению различных стипендий и молодежных грантов дистанционно и через неофициальные приложения и сайты. Легенда мошенников строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения", - сообщила юрист.