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Названы самые распространенные схемы мошенников в 2026 году - РИА Новости, 11.06.2026
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02:40 11.06.2026
Названы самые распространенные схемы мошенников в 2026 году

РИА Новости: мошенники в 2026 году часто проводили аферы на темах ЖКХ и туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первые пять месяцев 2026 года самой распространенной схемой мошенников стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег.
  • Также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где «курьеры» выманивают у жертвы код из СМС для доступа к «Госуслугам» или банковскому приложению.
  • Среди популярных схем мошенничества — темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также аферы с «горящими» турами и мошенничество на сайтах знакомств.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многоэтапные схемы с использованием социальной инженерии, обман с доставкой цветов и посылок, аферы на темах ЖКХ и туризма, а также мошенничество на сайтах знакомств стали самыми распространенными схемами аферистов за первые пять месяцев 2026 года, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
“Есть топ-пять схем за первые пять месяцев 2026 года. Самая распространенная схема - с использованием социальной инженерии. Она выглядит как серия из нескольких шагов. Жертве звонит мошенник под видом сотрудника банка, затем мошенник под видом следователя и предлагает помочь - все происходит с подменой номеров. Цель - запугать и заставить жертву перевести все деньги мошенникам, оформить кредит или передать деньги курьеру”, - рассказал эксперт.
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Следующая схема, которую упомянул Щербаченко, - это обман с доставкой цветов, писем, посылок с помощью курьера. В этой афере “курьеры” просят жертву под предлогом получения заказа назвать код из смс, который на самом деле дает злоумышленнику доступ к "Госуслугам" или банковскому приложению.
“Тема ЖКХ также достаточно распространенная у мошенников. Существуют несколько вариантов в этом направлении. Например, поддельные QR-коды для квитанций на оплату ЖКХ, рассылка вредоносных фишинговых ссылок якобы для оплаты услуг, а также вредоносные мобильные приложения под видов сервисов оплаты”, - отметил Щербаченко.
Еще один распространенный вид мошенничества, по словам эксперта, связан с продажей “горящих” туров. Аферисты создают сайты-копии, которые визуально напоминают известных туроператоров, и на них предлагают путевки на популярные направления с ценами значительно ниже рыночных.
“На сайтах знакомств можно также встретить схемы мошенничества, например, когда запрашивают номер телефона, чтобы навязывать свои услуги и выманивать деньги. Мошенники нацелены перевести жертву в любой мессенджер, где они смогут отправлять фишинговые ссылки”, - добавил Щербаченко.
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