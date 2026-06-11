Мошенники используют короткие звонки для проверки активности номеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники используют «молчаливые звонки» для проверки активности номера.

После «молчаливого звонка» абоненту могут поступать звонки с вишинговыми сценариями, в которых мошенники пытаются убедить пользователя раскрыть личные данные.

Для снижения рисков телефонного обмана рекомендуется блокировать подозрительные контакты и не называть коды подтверждения, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Злоумышленники используют короткие "молчаливые звонки", в которых абонент снимает трубку, а мошенник по ту сторону молчит и через некоторое время завершает вызов, это нужно для проверки активности номера, рассказал РИА Новости руководитель департамента киберразведки "Бастиона" Константин Ларин.

"В России наблюдается рост популярности схемы телефонного обмана с использованием "молчаливых" звонков: когда абонент снимает трубку, злоумышленник по ту сторону молчит и через некоторое время завершает вызов. Подобный звонок позволяет телефонным преступникам определить, активен ли номер и как часто человек принимает входящие сообщения", - сообщил он.

Так, если абонент реагирует, то его контакт может попасть в базы для дальнейших звонков и спам-кампаний.

Кроме того, после такой "проверки" людям могут поступать звонки с вишинговыми сценариями. Мошенник будет стараться убедить пользователя "подтвердить личные данные на "Госуслугах" или "продлить договор" с оператором связи.

"Иногда пауза в трубке возникает из-за работы автоматических систем обзвона: сначала контакт инициирует робот, а сам разговор ведут уже сотрудники нелегальных колл-центров", - предупреждает эксперт.

Ларин напоминает, что нельзя перезванивать на неизвестный номер. В отдельных случаях это может привести к дополнительным расходам, например при соединении с зарубежным абонентом.