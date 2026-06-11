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Мошенники используют короткие звонки для проверки активности номеров - РИА Новости, 11.06.2026
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00:32 11.06.2026
Мошенники используют короткие звонки для проверки активности номеров

Мошенники используют короткие звонки для проверки активности номеров россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники используют «молчаливые звонки» для проверки активности номера.
  • После «молчаливого звонка» абоненту могут поступать звонки с вишинговыми сценариями, в которых мошенники пытаются убедить пользователя раскрыть личные данные.
  • Для снижения рисков телефонного обмана рекомендуется блокировать подозрительные контакты и не называть коды подтверждения, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Злоумышленники используют короткие "молчаливые звонки", в которых абонент снимает трубку, а мошенник по ту сторону молчит и через некоторое время завершает вызов, это нужно для проверки активности номера, рассказал РИА Новости руководитель департамента киберразведки "Бастиона" Константин Ларин.
России наблюдается рост популярности схемы телефонного обмана с использованием "молчаливых" звонков: когда абонент снимает трубку, злоумышленник по ту сторону молчит и через некоторое время завершает вызов. Подобный звонок позволяет телефонным преступникам определить, активен ли номер и как часто человек принимает входящие сообщения", - сообщил он.
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Так, если абонент реагирует, то его контакт может попасть в базы для дальнейших звонков и спам-кампаний.
Кроме того, после такой "проверки" людям могут поступать звонки с вишинговыми сценариями. Мошенник будет стараться убедить пользователя "подтвердить личные данные на "Госуслугах" или "продлить договор" с оператором связи.
"Иногда пауза в трубке возникает из-за работы автоматических систем обзвона: сначала контакт инициирует робот, а сам разговор ведут уже сотрудники нелегальных колл-центров", - предупреждает эксперт.
Ларин напоминает, что нельзя перезванивать на неизвестный номер. В отдельных случаях это может привести к дополнительным расходам, например при соединении с зарубежным абонентом.
По его словам, единичный "пустой" вызов не всегда свидетельствует о действиях злоумышленников и может быть простым техническим сбоем. Однако повторяющиеся звонки с разных номеров и последующие сомнительные сообщения могут указывать на преступную активность. Для снижения рисков телефонного обмана рекомендуется блокировать подозрительные контакты и не называть коды подтверждения, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.
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