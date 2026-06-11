В Молдавии рассказали, зачем властям нужна административная реформа

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют идею с проведением административно‑территориальной реформы для еще большего контроля над выборами и возможными референдумами по вступлению страны в НАТО, ЕС или по объединению с Румынией, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.