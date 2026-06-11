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В Молдавии рассказали, зачем властям нужна административная реформа - РИА Новости, 11.06.2026
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15:16 11.06.2026
В Молдавии рассказали, зачем властям нужна административная реформа

Цырдя: административная реформа нужна Кишиневу для контроля над выборами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии рассматривают проведение административно-территориальной реформы.
  • Депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что цель реформы — усилить контроль над выборами и референдумами по вступлению страны в НАТО, ЕС или по объединению с Румынией.
  • Проект реформы предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах после всеобщих местных выборов 2027 года и предполагает добровольное объединение администраций небольших населенных пунктов.
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют идею с проведением административно‑территориальной реформы для еще большего контроля над выборами и возможными референдумами по вступлению страны в НАТО, ЕС или по объединению с Румынией, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
В апреле глава госканцелярии правительства Молдавии Алексей Бузу представил проект реформы, который предусматривает ликвидацию местных администраций в 776 населенных пунктах после всеобщих местных выборов 2027 года. Проект предполагает добровольное объединение администраций небольших населенных пунктов, однако Бузу предупредил, что мэрии, которые не согласятся с реформой, не будут получать финансовую поддержку государства.
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"Их задача в том, чтобы уничтожить местную власть, уничтожить 87% мэрий, сохранить, соответственно, только 13% из них, где будут их люди. Для того, чтобы легче было контролировать всю страну, ресурс и выборы, и референдумы, и вступление в НАТО, в ЕС, объединение с Румынией и так далее. Вот какую они преследуют стратегическую цель", - сказал Цырдя.
По его словам, при этом реальные причины реформы власти прикрывают финансовой необходимостью. "Это мотивируется красиво, что эти села экономически не рентабельны, что они получают деньги из Кишинева, что надо как-то оптимизировать местное управление", - пояснил депутат.
В настоящее время Молдавия разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета - Кишинев и Бельцы, а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на пять регионов либо на 10 округов.
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