Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранительные органы Молдавии предъявили обвинения в пропаганде войны главе комитета «Победа» Алексею Петровичу.
- Оппозиционная партия социалистов Молдавии выразила готовность помочь Алексею Петровичу и оказать ему юридическую поддержку.
- Партия социалистов квалифицировала уголовное преследование Петровича как попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров и призвала правоохранительные органы прекратить выполнение политических заказов.
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии выразила готовность помочь обвиняемому в пропаганде войны главе комитета "Победа" Алексею Петровичу, который столкнулся с политической расправой, сообщает пресс-служба политформирования.
Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.
"Обвинения, выдвинутые против Алексея Петровича, юридически несостоятельны и лишены доказательной базы, что переводит их в категорию политической расправы. Партия социалистов готова оказать Алексею Петровичу необходимую юридическую поддержку", - говорится в заявлении политсилы.
Социалисты обещают обеспечивать максимальную огласку каждого шага следствия, нарушающего права человека. Они призывают правоохранительные структуры прекратить выполнение политических заказов и вернуться в рамки конституционной законности. "Мы квалифицируем данное уголовное преследование как попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров.", - подчеркивается в заявлении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.