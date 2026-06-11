В Молдавии осудили политическую расправу над главой комитета "Победа"

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы Молдавии предъявили обвинения в пропаганде войны главе комитета «Победа» Алексею Петровичу.

Оппозиционная партия социалистов Молдавии выразила готовность помочь Алексею Петровичу и оказать ему юридическую поддержку.

Партия социалистов квалифицировала уголовное преследование Петровича как попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров и призвала правоохранительные органы прекратить выполнение политических заказов.

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии выразила готовность помочь обвиняемому в пропаганде войны главе комитета "Победа" Алексею Петровичу, который столкнулся с политической расправой, сообщает пресс-служба политформирования.

Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.

"Обвинения, выдвинутые против Алексея Петровича, юридически несостоятельны и лишены доказательной базы, что переводит их в категорию политической расправы. Партия социалистов готова оказать Алексею Петровичу необходимую юридическую поддержку", - говорится в заявлении политсилы.

Социалисты обещают обеспечивать максимальную огласку каждого шага следствия, нарушающего права человека. Они призывают правоохранительные структуры прекратить выполнение политических заказов и вернуться в рамки конституционной законности. "Мы квалифицируем данное уголовное преследование как попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров.", - подчеркивается в заявлении.