Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии осудили политическую расправу над главой комитета "Победа" - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 11.06.2026
В Молдавии осудили политическую расправу над главой комитета "Победа"

Оппозиция в Молдавии осудила политическую расправу над главой комитета "Победа"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом Молдавии
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Женщина с флагом Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы Молдавии предъявили обвинения в пропаганде войны главе комитета «Победа» Алексею Петровичу.
  • Оппозиционная партия социалистов Молдавии выразила готовность помочь Алексею Петровичу и оказать ему юридическую поддержку.
  • Партия социалистов квалифицировала уголовное преследование Петровича как попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров и призвала правоохранительные органы прекратить выполнение политических заказов.
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии выразила готовность помочь обвиняемому в пропаганде войны главе комитета "Победа" Алексею Петровичу, который столкнулся с политической расправой, сообщает пресс-служба политформирования.
Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Молдавии обвинили власти в политической цензуре
09:11
"Обвинения, выдвинутые против Алексея Петровича, юридически несостоятельны и лишены доказательной базы, что переводит их в категорию политической расправы. Партия социалистов готова оказать Алексею Петровичу необходимую юридическую поддержку", - говорится в заявлении политсилы.
Социалисты обещают обеспечивать максимальную огласку каждого шага следствия, нарушающего права человека. Они призывают правоохранительные структуры прекратить выполнение политических заказов и вернуться в рамки конституционной законности. "Мы квалифицируем данное уголовное преследование как попытку властей нейтрализовать влиятельных гражданских лидеров.", - подчеркивается в заявлении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Захарова резко осудила идею объединения Молдавии с Румынией
Вчера, 11:25
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала