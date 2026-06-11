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В Молдавии обвинили власти в политической цензуре - РИА Новости, 11.06.2026
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09:11 11.06.2026
В Молдавии обвинили власти в политической цензуре

Оппозиция Молдавии обвинила власти в политической цензуре

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии вводят политическую цензуру, приравнивая критику к тяжелым преступлениям, заявила оппозиционная соцпартия республики.
  • Главе координационного комитета «Победа», руководителю координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексею Петрову предъявлены обвинения в пропаганде войны.
  • Соцпартия призывает руководство Молдавии соблюдать нормы Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие свободу слова и выражение мнений.
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Власти Молдавии вводят политическую цензуру, чтобы бороться с инакомыслием, приравнивая критику к тяжелым преступлениям, заявила оппозиционная соцпартия республики.
Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.
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"Присвоение статуса подозреваемого по обвинению в "пропаганде войны" в адрес гражданского активиста является беспрецедентным актом политической цензуры. Подобные методы силового давления являются прямым подтверждением сворачивания демократических свобод и установления режима, в котором критическая позиция приравнивается к совершению тяжкого преступления", - говорится в заявлении соцпартии.
Отмечается, что действия национального инспектората расследований - включая тотальную слежку, прослушивание частных коммуникаций, изъятие средств связи и ограничение права на свободное передвижение - выходят за рамки правового поля и дискредитируют саму суть верховенства закона. В соцпартии подчеркивают, что государственные органы "целенаправленно используют карательный аппарат для подавления инакомыслия и устрашения граждан, не согласных с текущей политической конъюнктурой".
Партия призывает руководство Молдавии соблюдать нормы Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие свободу слова и выражение мнений, которая запрещает преследовать оппонентов власти.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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