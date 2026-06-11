В Молдавии обвинили власти в политической цензуре

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Молдавии вводят политическую цензуру, приравнивая критику к тяжелым преступлениям, заявила оппозиционная соцпартия республики.

Главе координационного комитета «Победа», руководителю координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексею Петрову предъявлены обвинения в пропаганде войны.

Соцпартия призывает руководство Молдавии соблюдать нормы Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие свободу слова и выражение мнений.

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Власти Молдавии вводят политическую цензуру, чтобы бороться с инакомыслием, приравнивая критику к тяжелым преступлениям, заявила оппозиционная соцпартия республики.

Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.

"Присвоение статуса подозреваемого по обвинению в "пропаганде войны" в адрес гражданского активиста является беспрецедентным актом политической цензуры. Подобные методы силового давления являются прямым подтверждением сворачивания демократических свобод и установления режима, в котором критическая позиция приравнивается к совершению тяжкого преступления", - говорится в заявлении соцпартии.

Отмечается, что действия национального инспектората расследований - включая тотальную слежку, прослушивание частных коммуникаций, изъятие средств связи и ограничение права на свободное передвижение - выходят за рамки правового поля и дискредитируют саму суть верховенства закона. В соцпартии подчеркивают, что государственные органы "целенаправленно используют карательный аппарат для подавления инакомыслия и устрашения граждан, не согласных с текущей политической конъюнктурой".

Партия призывает руководство Молдавии соблюдать нормы Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие свободу слова и выражение мнений, которая запрещает преследовать оппонентов власти.