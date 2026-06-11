Мишустин поручил держать на контроле цены на жизненно необходимые лекарства

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"На контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. От их ассортимента в больницах, поликлиниках, аптеках зависит качество медицинской помощи, здоровье миллионов наших граждан. Принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов. Надо продолжать эту работу", - сказал он.