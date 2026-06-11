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Мишустин поручил держать на контроле цены на жизненно необходимые лекарства - РИА Новости, 11.06.2026
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16:32 11.06.2026
Мишустин поручил держать на контроле цены на жизненно необходимые лекарства

Мишустин поручил правительству контролировать цены на жизненно важные лекарства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин поручил правительству держать на контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.
  • От их ассортимента в больницах, поликлиниках, аптеках зависит качество медпомощи и здоровье миллионов наших граждан, заявил премьер.
  • Принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов, добавил он.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству держать на контроле контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП).
В четверг на заседании правительства был рассмотрен вопрос о состоянии конкуренции в России за 2025 год. По словам Мишустина, речь идет не только о повышении доступности товаров и услуг для людей и предприятий, но и о контроле за естественными монополиями для предотвращения картельных соглашений, поддержке добросовестных предпринимателей.
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"На контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. От их ассортимента в больницах, поликлиниках, аптеках зависит качество медицинской помощи, здоровье миллионов наших граждан. Принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов. Надо продолжать эту работу", - сказал он.
Мишустин также напомнил, что особое внимание уделяется прозрачности ценообразования на продовольственные продукты. "Чтобы не допустить необоснованного завышения их стоимости, выявить лишних посредников, проводился мониторинг всей цепочки – от производителей и поставщиков до торговых сетей, где эти товары продаются", - пояснил премьер.
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