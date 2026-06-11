Мишустин поручил правительству готовиться к следующему отопительному сезону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин поручил правительству России начать подготовку к следующему отопительному сезону.
- Он подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству РФ начать подготовку к следующему отопительному сезону, обеспечить бесперебойную работу комплекса жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики.
"Нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что надо тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах, в модернизации, закупить оборудование, провести соответствующие конкурсные процедуры, оперативно организовать работы. Глава правительства поручил держать вопрос на личном контроле.