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Мишустин поручил правительству готовиться к следующему отопительному сезону - РИА Новости, 11.06.2026
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16:13 11.06.2026 (обновлено: 16:18 11.06.2026)
Мишустин поручил правительству готовиться к следующему отопительному сезону

Мишустин поручил правительству начать подготовку к отопительному сезону

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 июня 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин поручил правительству России начать подготовку к следующему отопительному сезону.
  • Он подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству РФ начать подготовку к следующему отопительному сезону, обеспечить бесперебойную работу комплекса жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики.
"Нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что надо тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах, в модернизации, закупить оборудование, провести соответствующие конкурсные процедуры, оперативно организовать работы. Глава правительства поручил держать вопрос на личном контроле.
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