Мишустин поручил правительству готовиться к следующему отопительному сезону

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству РФ начать подготовку к следующему отопительному сезону, обеспечить бесперебойную работу комплекса жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики.

Он отметил, что надо тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах, в модернизации, закупить оборудование, провести соответствующие конкурсные процедуры, оперативно организовать работы. Глава правительства поручил держать вопрос на личном контроле.