Мишустин рассказал о достижениях по госпрограммам за 2025 год

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уровень достижения показателей по государственным программам за 2025 год приблизился к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Именно эти цели были положены в основу государственных программ. Средний уровень достижения показателей по ним приблизился к 100%", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он добавил, что высокие результаты у тех программ, которые направлены на обеспечение доступным и комфортным жильем и комплексное развитие сельских территорий, а также в сфере образования у других программ социальной поддержки граждан.