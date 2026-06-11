Мишустин рассказал о достижениях по госпрограммам за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин заявил, что уровень достижения показателей по государственным программам за 2025 год приблизился к 100%.
- Высокие результаты показали программы, направленные на обеспечение доступным и комфортным жильем, комплексное развитие сельских территорий, образование и социальную поддержку граждан, сообщил премьер.
- По его словам, эти программы имеют безусловный приоритет для правительства.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уровень достижения показателей по государственным программам за 2025 год приблизился к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию национальным проектам ставил на 2025 год задачи в сфере демографии, укрепления технологического суверенитета России, повышения глобальной конкурентной способности отечественных товаров, услуг и технологий, а также расширения собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры.
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"Именно эти цели были положены в основу государственных программ. Средний уровень достижения показателей по ним приблизился к 100%", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что высокие результаты у тех программ, которые направлены на обеспечение доступным и комфортным жильем и комплексное развитие сельских территорий, а также в сфере образования у других программ социальной поддержки граждан.
"Эти программы имеют безусловный приоритет для правительства", - подчеркнул Мишустин.
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25 февраля, 12:13