Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о достижениях по госпрограммам за 2025 год - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 11.06.2026 (обновлено: 16:13 11.06.2026)
Мишустин рассказал о достижениях по госпрограммам за 2025 год

Мишустин: уровень достижения показателей по госпрограммам приблизился к 100%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 июня 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин заявил, что уровень достижения показателей по государственным программам за 2025 год приблизился к 100%.
  • Высокие результаты показали программы, направленные на обеспечение доступным и комфортным жильем, комплексное развитие сельских территорий, образование и социальную поддержку граждан, сообщил премьер.
  • По его словам, эти программы имеют безусловный приоритет для правительства.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уровень достижения показателей по государственным программам за 2025 год приблизился к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию национальным проектам ставил на 2025 год задачи в сфере демографии, укрепления технологического суверенитета России, повышения глобальной конкурентной способности отечественных товаров, услуг и технологий, а также расширения собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры.
«
"Именно эти цели были положены в основу государственных программ. Средний уровень достижения показателей по ним приблизился к 100%", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что высокие результаты у тех программ, которые направлены на обеспечение доступным и комфортным жильем и комплексное развитие сельских территорий, а также в сфере образования у других программ социальной поддержки граждан.
"Эти программы имеют безусловный приоритет для правительства", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин выступает с отчетом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства
25 февраля, 12:13
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала