Мирошник назвал подрыв мостов в Херсонской области военным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что подрыв ВСУ мостов в Херсонской области является военным преступлением, которое противоречит международному праву.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ на три моста в регионе и наличии повреждений.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подрыв ВСУ мостов в Херсонской области является военным преступлением, которое противоречит международному праву, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.
"Своей целью они (ВСУ - ред.) ставят именно атаки по гражданскому населению, совершение военных преступлений, которое противоречит нормам и принципам международного гуманитарного права", - сказал Мирошник, комментируя атаку на мосты в Херсонской области.
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