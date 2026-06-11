Минпросвещения открыло горячую линию по подбору педагогов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России открыло горячую линию по подбору учителей и других педагогических работников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что горячая линия работает с понедельника по пятницу с девяти часов утра до шести часов вечера по московскому времени. Срок рассмотрения заявки составляет от 3 до 5 дней с момента подачи обращения.