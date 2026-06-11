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Минпросвещения открыло горячую линию по подбору педагогов - РИА Новости, 11.06.2026
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13:06 11.06.2026
Минпросвещения открыло горячую линию по подбору педагогов

Минпросвещения открыло горячую линию по подбору учителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство просвещения России открыло горячую линию по подбору учителей и других педагогических работников.
  • Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому времени, срок рассмотрения заявки составляет от 3 до 5 дней.
  • В 2025 году за время работы горячей линии было закрыто более 1 500 заявок от образовательных организаций во всех регионах страны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России открыло горячую линию по подбору учителей и других педагогических работников, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министерством просвещения РФ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников открыта горячая линия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горячая линия работает с понедельника по пятницу с девяти часов утра до шести часов вечера по московскому времени. Срок рассмотрения заявки составляет от 3 до 5 дней с момента подачи обращения.
"Такую практику мы реализуем второй год подряд. В 2025 году она зарекомендовала себя как действенный инструмент: за время ее работы было закрыто более 1 500 заявок от образовательных организаций во всех регионах страны. Именно летом возрастает спрос на работников в сфере образования", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Федеральным оператором проекта выступает Государственный университет просвещения.
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