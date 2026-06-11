Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 11.06.2026
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров

Минпромторг РФ предложил продлить эксперименты по маркировке ряда товаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке различных товаров, включая оптоволоконную продукцию и отопительные приборы.
  • Эксперимент предлагается продлить до 28 февраля 2027 года.
  • Продление эксперимента поможет выработать наиболее эффективные модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции, отопительных приборов, пиротехники, средств пожаротушения, товаров для дома и интерьера и ряда другой продукции до 28 февраля 2027 года, говорится в сообщении министерства.
"Инициатива направлена на продление до 28 февраля 2027 г. сроков проведения экспериментов по маркировке оптоволоконной продукции, отопительных приборов, кабельно-проводниковой продукции, пиротехнических изделий, средств пожаротушения, средств обеспечения пожарной безопасности, продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.
В списке также полимерная трубная продукция, компоненты транспортных средств, устройства с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин, а также товары для дома и интерьера.
В Минпромторге пояснили, что необходимость предоставления участникам оборота товаров дополнительного времени обусловлена в том числе спецификой отраслей. Такая мера поможет выработать наиболее эффективные и рациональные для бизнеса и государства модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Авиабилеты не подорожают из-за маркировки радиоэлектроники, заявил "Ростех"
11 мая, 19:51
 
ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала