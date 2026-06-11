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Глава Татарстана получил премию Людвига Нобеля - РИА Новости, 11.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
22:33 11.06.2026
Глава Татарстана получил премию Людвига Нобеля

Рустама Минниханова наградили российской премией Людвига Нобеля

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов награжден российской премией Людвига Нобеля, сообщила пресс-служба главы республики.
"Раис Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом премии Людвига Нобеля. Почетную награду ему вручили сегодня в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Российская премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. В 2005 году премию возродили. Ежегодно она вручается за выдающиеся профессиональные достижения. В числе лауреатов - именитые политические, научные, культурные и духовные деятели страны. По сложившейся традиции церемония проводятся 11 июня - в преддверии Дня России. Успешно действует Фонд Людвига Нобеля, реализующий культурные и социальные проекты.
Минниханов поблагодарил организаторов премии Людвига Нобеля и одноименного Фонда.
"Вы занимаетесь чрезвычайно важным и нужным делом. Благодаря деятельности вашей организации возрождается преемственность поколений, а наше общество вновь обретает память о незаслуженно забытых страницах истории", - подчеркнул глава Татарстана.
Он отметил, что расценивает данную награду, как высокую оценку заслуг всего многонационального народа Татарстана.
В 2008 году премии Людвига Нобеля был удостоен президент России Владимир Путин. В разные годы лауреатами становились Евгений Примаков, Сергей Лавров, Сергей Степашин, Леонид Рошаль, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Ирина Винер, Сергей Капица, Чингиз Айтматов, Наталья Бехтерева, Валерий Гергиев, Михаил Пиотровский, Юрий Григорович, Лариса Латынина, Карен Шахназаров, Рамзан Кадыров, Станислав Говорухин, Василий Лановой и другие известные личности.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинЕвгений Примаков
 
 
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