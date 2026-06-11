Выступление канцлера ФРГ в бундестаге прервалось из-за технического сбоя

На этих словах канцлера в акустической системе зала заседаний внезапно раздался громкий резкий скрежет, после чего Мерц сконфузился и прекратил свое выступление. Неожиданный технический сбой вызвал волну смеха и заметное оживление среди присутствовавших в зале депутатов.