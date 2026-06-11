Выступление канцлера ФРГ в бундестаге прервалось из-за технического сбоя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя.
- Сбой произошел в начале речи, когда Мерц рассказывал о своем визите на международную авиакосмическую выставку (ILA) в Берлине.
- После восстановления звука Мерц продолжил свое выступление.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя, что вызвало волну смеха среди немецких парламентариев.
"Вчера я открыл здесь, в Берлине, международную авиакосмическую выставку. Эта отрасль — аэрокосмическая промышленность Германии — в прошлом году...", — успел произнести Мерц. Трансляция заседания бундестага велась на его официальном сайте.
На этих словах канцлера в акустической системе зала заседаний внезапно раздался громкий резкий скрежет, после чего Мерц сконфузился и прекратил свое выступление. Неожиданный технический сбой вызвал волну смеха и заметное оживление среди присутствовавших в зале депутатов.
"О технологиях я поговорю чуть позже…", - заметил в этой связи Мерц после восстановления звука.
Затем канцлер ФРГ продолжил докладывать парламентариям о состоянии аэрокосмической отрасли ФРГ.