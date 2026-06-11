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Выступление канцлера ФРГ в бундестаге прервалось из-за технического сбоя - РИА Новости, 11.06.2026
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11:32 11.06.2026
Выступление канцлера ФРГ в бундестаге прервалось из-за технического сбоя

Выступление канцлера ФРГ Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя.
  • Сбой произошел в начале речи, когда Мерц рассказывал о своем визите на международную авиакосмическую выставку (ILA) в Берлине.
  • После восстановления звука Мерц продолжил свое выступление.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя, что вызвало волну смеха среди немецких парламентариев.
Инцидент произошел в самом начале речи Мерца, когда он рассказывал о своем визите в среду на международную авиакосмическую выставку (ILA) в Берлине.
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"Вчера я открыл здесь, в Берлине, международную авиакосмическую выставку. Эта отрасль — аэрокосмическая промышленность Германии — в прошлом году...", — успел произнести Мерц. Трансляция заседания бундестага велась на его официальном сайте.
На этих словах канцлера в акустической системе зала заседаний внезапно раздался громкий резкий скрежет, после чего Мерц сконфузился и прекратил свое выступление. Неожиданный технический сбой вызвал волну смеха и заметное оживление среди присутствовавших в зале депутатов.
"О технологиях я поговорю чуть позже…", - заметил в этой связи Мерц после восстановления звука.
Затем канцлер ФРГ продолжил докладывать парламентариям о состоянии аэрокосмической отрасли ФРГ.
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