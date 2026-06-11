Медведев поддержал идею цифрового сертификата для трудовой мобильности

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев сообщил о возможности внедрения цифрового сертификата для поддержки россиян при переезде на работу в другой регион.

Медведев поддержал идею развития общей цифровой экосистемы трудовых вакансий в регионах России.

Председатель «Единой России» подчеркнул важность решения задачи трудовой мобильности из-за дефицита кадров и уникальных возможностей в различных регионах.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задача обеспечения трудовой мобильности в России стоит остро, для поддержки россиян при переезде на работу в другой регион возможно внедрить цифровой сертификат, сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На заседании экспертного совета ЕР по формированию народной программы партии Медведев прокомментировал идею создания цифрового сертификата для поддержки россиян, трудоустраивающихся в других регионах. Он отметил, что трудовая мобильность - это актуальная и сложная задача, поскольку для переезда в России нужно преодолевать большие расстояния.

"Сейчас задача обострилась тем, что мы, во-первых, находимся в существенном дефиците кадров, и из-за этого у нас целый ряд задач решается медленнее, чем мы бы хотели. Кроме того, действительно появились некие уникальные возможности в тех или иных регионах, которых нет, например, условно говоря, у соседей. Поэтому наша задача - эту трудовую мобильность развивать. И здесь сертификат, который вы предлагаете, можно было бы использовать, наверное", - сказал Медведев.

Кроме того, он поддержал идею развития общей цифровой экосистемы трудовых вакансий в регионах России. Медведев также подчеркнул, что россияне, прошедшие переобучение по актуальным специальностям, должны быть востребованы рынком и экономикой.