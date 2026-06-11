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Медведев призвал создавать логистическую инфраструктуру за рубежом - РИА Новости, 11.06.2026
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22:13 11.06.2026
Медведев призвал создавать логистическую инфраструктуру за рубежом

Медведев призвал создавать транспортно-логистические базы в зарубежных странах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания российской транспортно-логистической инфраструктуры и баз по обслуживанию отечественных компаний в зарубежных странах.
  • «Единая Россия» планирует включить в программу работу по совершенствованию административных процедур.
  • Медведев подчеркнул, что для достижения целей экономического развития в России необходимо поддерживать экспорт и способствовать внешнеэкономической деятельности российских производственных агентов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. России необходимо заниматься созданием российской транспортно-логистической инфраструктуры и баз по обслуживанию отечественных компаний в зарубежных странах, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Создание транспортно-логистической инфраструктуры в зарубежных странах - это вообще наше слабое звено, скажем по-честному, поскольку мы мало где имеем свои базы вот такие по обслуживанию наших компаний, а это нужно делать. Чем больше их будет, тем лучше к нам будут относиться", - сказал Медведев в ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
Он отметил, что наличие такой инфраструктуры часто выдвигается в качестве условия установления полноценных хозяйственных связей и касается не только аграрного сектора, но и ядерной энергетики, гражданской промышленности и других сфер. "Единая Россия" также планирует включить в программу работу по совершенствованию административных процедур.
Медведев также подчеркнул, что для достижения целей экономического развития в России необходимо поддерживать экспорт, так как российский внутренний рынок недостаточно крупный для развития только через собственное потребление. Поэтому, как пояснил председатель партии, нужно способствовать внешнеэкономической деятельности российских производственных агентов услугами и госрегулированием.
"По поводу формирования спроса, это общая задача, которой мы занимаемся и на аграрном направлении, и на промышленном направлении, и в сфере услуг. Здесь тоже нас уже правильным образом воспринимают, поэтому, да, это точно тоже нужно сохранить", - добавил Медведев.
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