Медведев призвал создавать логистическую инфраструктуру за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания российской транспортно-логистической инфраструктуры и баз по обслуживанию отечественных компаний в зарубежных странах.

«Единая Россия» планирует включить в программу работу по совершенствованию административных процедур.

Медведев подчеркнул, что для достижения целей экономического развития в России необходимо поддерживать экспорт и способствовать внешнеэкономической деятельности российских производственных агентов.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. России необходимо заниматься созданием российской транспортно-логистической инфраструктуры и баз по обслуживанию отечественных компаний в зарубежных странах, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

« "Создание транспортно-логистической инфраструктуры в зарубежных странах - это вообще наше слабое звено, скажем по-честному, поскольку мы мало где имеем свои базы вот такие по обслуживанию наших компаний, а это нужно делать. Чем больше их будет, тем лучше к нам будут относиться", - сказал Медведев в ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы " Единой России ".

Он отметил, что наличие такой инфраструктуры часто выдвигается в качестве условия установления полноценных хозяйственных связей и касается не только аграрного сектора, но и ядерной энергетики, гражданской промышленности и других сфер. "Единая Россия" также планирует включить в программу работу по совершенствованию административных процедур.

Медведев также подчеркнул, что для достижения целей экономического развития в России необходимо поддерживать экспорт, так как российский внутренний рынок недостаточно крупный для развития только через собственное потребление. Поэтому, как пояснил председатель партии, нужно способствовать внешнеэкономической деятельности российских производственных агентов услугами и госрегулированием.