Медведев: предвыборная программа ЕР должна соответствовать запросам людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев подчеркнул, что предвыборная программа «Единой России» должна быть конкретной и выверенной, соответствовать запросам людей.
- На заседании экспертного совета ЕР обсуждалось создание нового программного документа с учетом предложений граждан.
- Медведев отметил, что экспертная работа над документом важна, так как каждый участник, будучи экспертом в своей сфере, способен сделать будущую программу конкретной.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предвыборная программа "Единой России" должна быть конкретной и выверенной, должна соответствовать запросам людей, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он в четверг провел заседание экспертного совета ЕР по формированию народной программы партии, в рамках которого обсуждалось создание нового программного документа, с которым партия пойдет на предстоящие выборы.
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"Он (документ - ред.) должен быть предельно конкретным и выверенным, полностью соответствовать запросам людей", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания.
Председатель партии отметил, что участники заседания с учетом полученных от граждан предложений определили важнейшие параметры будущей программы, обозначили главные вызовы, на которые партия должна дать ответ в этом документе.
Медведев в рамках заседания уточнил, что такая экспертная работа над документом важна по нескольким причинам. Во-первых, каждый из ее участников, будучи экспертом в своей сфере, способен дельными советами и отточенными формулировками сделать будущую программу конкретной, пояснил он.
"А именно этого ждут граждане нашей страны, когда речь заходит о предвыборной программе - это не набор абстрактных идей. Это первое, а второе: всем нам, кому-то непосредственно, кому-то опосредованно предстоит эти программные установки - если мы добьемся своей цели, а я уверен, что мы ее добьемся - воплотить в законопроекты", - заключил Медведев.