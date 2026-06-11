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Медведев: предвыборная программа ЕР должна соответствовать запросам людей - РИА Новости, 11.06.2026
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21:10 11.06.2026 (обновлено: 22:07 11.06.2026)
Медведев: предвыборная программа ЕР должна соответствовать запросам людей

Медведев: программа ЕР должна соответствовать запросам людей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев подчеркнул, что предвыборная программа «Единой России» должна быть конкретной и выверенной, соответствовать запросам людей.
  • На заседании экспертного совета ЕР обсуждалось создание нового программного документа с учетом предложений граждан.
  • Медведев отметил, что экспертная работа над документом важна, так как каждый участник, будучи экспертом в своей сфере, способен сделать будущую программу конкретной.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предвыборная программа "Единой России" должна быть конкретной и выверенной, должна соответствовать запросам людей, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он в четверг провел заседание экспертного совета ЕР по формированию народной программы партии, в рамках которого обсуждалось создание нового программного документа, с которым партия пойдет на предстоящие выборы.
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"Он (документ - ред.) должен быть предельно конкретным и выверенным, полностью соответствовать запросам людей", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания.
Председатель партии отметил, что участники заседания с учетом полученных от граждан предложений определили важнейшие параметры будущей программы, обозначили главные вызовы, на которые партия должна дать ответ в этом документе.
Медведев в рамках заседания уточнил, что такая экспертная работа над документом важна по нескольким причинам. Во-первых, каждый из ее участников, будучи экспертом в своей сфере, способен дельными советами и отточенными формулировками сделать будущую программу конкретной, пояснил он.
"А именно этого ждут граждане нашей страны, когда речь заходит о предвыборной программе - это не набор абстрактных идей. Это первое, а второе: всем нам, кому-то непосредственно, кому-то опосредованно предстоит эти программные установки - если мы добьемся своей цели, а я уверен, что мы ее добьемся - воплотить в законопроекты", - заключил Медведев.
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