Медведев: предвыборная программа ЕР должна соответствовать запросам людей

Председатель партии отметил, что участники заседания с учетом полученных от граждан предложений определили важнейшие параметры будущей программы, обозначили главные вызовы, на которые партия должна дать ответ в этом документе.

Медведев в рамках заседания уточнил, что такая экспертная работа над документом важна по нескольким причинам. Во-первых, каждый из ее участников, будучи экспертом в своей сфере, способен дельными советами и отточенными формулировками сделать будущую программу конкретной, пояснил он.

"А именно этого ждут граждане нашей страны, когда речь заходит о предвыборной программе - это не набор абстрактных идей. Это первое, а второе: всем нам, кому-то непосредственно, кому-то опосредованно предстоит эти программные установки - если мы добьемся своей цели, а я уверен, что мы ее добьемся - воплотить в законопроекты", - заключил Медведев.