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Медведев призвал открыть реабилитационные центры для бойцов СВО в регионах - РИА Новости, 11.06.2026
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21:51 11.06.2026 (обновлено: 22:25 11.06.2026)
Медведев призвал открыть реабилитационные центры для бойцов СВО в регионах

Медведев: реабилитационные центры для бойцов СВО надо открыть в каждом регионе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев считает, что реабилитационные центры для участников специальной военной операции нужно открыть в каждом регионе России.
  • Герой России, ефрейтор Людмила Болилая, входящая в состав экспертного совета, рассказала о предложениях граждан по созданию таких центров.
  • Дмитрий Медведев отметил, что идею создания реабилитационных центров в каждом регионе нужно отразить в будущей программе партии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Реабилитационные центры для участников специальной военной операции надо открыть в каждом регионе России, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он в четверг провел заседание экспертного совета "Единой России" по формированию народной программы партии.
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Герой России, ефрейтор Людмила Болилая, которая входит в состав экспертного совета, рассказала, что от граждан в народную программу поступают предложения о создании реабилитационных центров для участников СВО в каждом регионе страны, чтобы они могли получать качественную реабилитацию недалеко от дома.
"Реабилитационные центры в субъектах, я думаю, вы правы. По-хорошему, нужно вообще в каждом субъекте сделать. Путь он будет не шикарный какой-то, но это будет нормальное место, куда участники СВО могут приехать с семьями, отдохнуть, получить какие-то элементарные виды поддержки медицинской", - отреагировал Медведев.
Он отметил, что это необходимо отразить в будущей программе партии.
"Почему, действительно, не отфиксировать это в программе, чтобы в каждом регионе это создали. Не просто что это будут крупные центры - Москва, Питер, Московская, Ленинградская, Свердловская область, а в каждом регионе, пусть каждый регион что-то сделает. Мне кажется, это возможно, и мы вполне можем это обеспечить", - добавил председатель партии.
Он также отметил прозвучавшее на заседании предложение о приоритетном медицинском сопровождении участников СВО с индивидуальным подходом. Медведев упомянул, что еще в советские годы участники Великой Отечественной войны, награжденные государственными наградами, могли приоритетно пользоваться медицинским сопровождением.
"Почему это важно помнить? Нам такую же систему, только современную, со всеми достижениями медицинской науки, цифровых технологий, нужно выстроить в отношении участников СВО", - подчеркнул председатель "Единой России".
Он уточнил, что это должна быть именно адресная, ориентированная на конкретного человека помощь, поскольку в целом медицина сейчас должна быть индивидуальной.
"Все это понимают. Невозможно всем раздавать одни и те же таблетки и говорить: "вот тебе это помогло, потому что твоему соседу помогло". Сейчас даже лекарства, будущие лекарства будут индивидуальные, под конкретного человека с конкретной ДНК", - пояснил Медведев.
Председатель партии также согласился с необходимостью упростить получение участниками СВО санаторного лечения.
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