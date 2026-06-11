Медведев назвал тему помощи участникам СВО святой для государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал тему поддержки участников СВО и их семей святой для государства.
- В ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы «Единой России» обсуждались предложения по помощи участникам СВО и их семьям.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал тему поддержки участников СВО и их семей святой для государства.
В четверг Медведев провел заседание экспертного совета по формированию народной программы "Единой России", в ходе которого член экспертного совета, Герой России Людмила Болилая рассказала о предложениях по помощи участникам СВО и их семьям.
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"Тема, которую вы затронули, действительно абсолютно объединяющая нашу страну, такая, если хотите, святая для государства, для всех, кто принимает решения", - сказал Медведев в свою очередь.
"Очень хорошо, что мы всеми этими вопросами занимаемся прямо сейчас", - отметил он.
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27 ноября 2025, 15:48