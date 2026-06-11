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Медведев назвал тему помощи участникам СВО святой для государства - РИА Новости, 11.06.2026
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21:34 11.06.2026
Медведев назвал тему помощи участникам СВО святой для государства

Медведев назвал тему поддержки участников СВО и их семей святой для государства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал тему поддержки участников СВО и их семей святой для государства.
  • В ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы «Единой России» обсуждались предложения по помощи участникам СВО и их семьям.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал тему поддержки участников СВО и их семей святой для государства.
В четверг Медведев провел заседание экспертного совета по формированию народной программы "Единой России", в ходе которого член экспертного совета, Герой России Людмила Болилая рассказала о предложениях по помощи участникам СВО и их семьям.
«
"Тема, которую вы затронули, действительно абсолютно объединяющая нашу страну, такая, если хотите, святая для государства, для всех, кто принимает решения", - сказал Медведев в свою очередь.
"Очень хорошо, что мы всеми этими вопросами занимаемся прямо сейчас", - отметил он.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Медведев назвал бойцов СВО героями
27 ноября 2025, 15:48
 
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