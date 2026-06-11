Медведев оценил проект "Земский работник культуры"

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"Если в населенном пункте небольшом - село, поселок, город небольшой - есть вот такой Дом культуры, как и школа, и фельдшерско-акушерский пункт, то этот населенный пункт выживает. А если какой-то элемент исчезает, он уже становится совсем неинтересным для людей, и он потихонечку начинает умирать", - сказал Медведев.