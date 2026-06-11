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Медведев оценил проект "Земский работник культуры" - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:19 11.06.2026
Медведев оценил проект "Земский работник культуры"

Медведев назвал проект «Земский работник культуры» удачным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал проект «Земский работник культуры» удачным.
  • Дома культуры в небольших населенных пунктах становятся местом, вокруг которого концентрируется жизнь.
  • Программа «Земский работник культуры» будет продолжена, как и другие проекты, связанные с укреплением идеологических начал в сфере культуры.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал проект "Земский работник культуры" удачным, отметив, Дома культуры в небольших населенных пунктах становятся местом, вокруг которого концентрируется жизнь.
"Это очень удачный, на самом деле, проект, поскольку он не только помогает тому или иному представителю творческой профессии закрепиться на селе или в небольшом населенном пункте", - сказал Медведев в ходе на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России".
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Медведев отметил, что Дома культуры в небольших городах и поселках становятся эпицентром, вокруг которого концентрируется жизнь.
«
"Если в населенном пункте небольшом - село, поселок, город небольшой - есть вот такой Дом культуры, как и школа, и фельдшерско-акушерский пункт, то этот населенный пункт выживает. А если какой-то элемент исчезает, он уже становится совсем неинтересным для людей, и он потихонечку начинает умирать", - сказал Медведев.
Председатель партии подчеркнул, что программа "Земский работник культуры" обязательно будет продолжена, как и другие проекты, связанные с укреплением идеологических начал в сфере культуры.
"Поскольку это наш ценностный выбор, я об этом говорил, и все, что пытается сделать враг, в том числе направлено в эту сферу", - добавил Медведев.
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