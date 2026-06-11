Медведев допустил, что в будущем ИИ будет учить людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев допустил, что в будущем искусственный интеллект будет учить людей.
- Он назвал вопрос обучения ИИ философской задачей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) будет учить людей, и назвал этот вопрос философской задачей.
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"Обучить технологиям искусственного интеллекта сложно с учетом того, что пока еще никто не знает, что это такое. Может быть, сам искусственный интеллект потом будет учить. Это такая философская задача на будущее", - сказал Медведев на заседании экспертного совета ЕР по формированию народной программы партии.