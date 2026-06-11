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Медведев допустил, что в будущем ИИ будет учить людей - РИА Новости, 11.06.2026
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21:12 11.06.2026
Медведев допустил, что в будущем ИИ будет учить людей

Медведев допустил, что ИИ будет учить людей и назвал это философской задачей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев допустил, что в будущем искусственный интеллект будет учить людей.
  • Он назвал вопрос обучения ИИ философской задачей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) будет учить людей, и назвал этот вопрос философской задачей.
«
"Обучить технологиям искусственного интеллекта сложно с учетом того, что пока еще никто не знает, что это такое. Может быть, сам искусственный интеллект потом будет учить. Это такая философская задача на будущее", - сказал Медведев на заседании экспертного совета ЕР по формированию народной программы партии.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияИскусственный интеллект (ИИ)Технологии
 
 
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