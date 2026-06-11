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Медведев предложил расширить поддержку многодетных семей - РИА Новости, 11.06.2026
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21:06 11.06.2026
Медведев предложил расширить поддержку многодетных семей

Медведев предложил подумать о поддержке многодетных без критериев нуждаемости

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев предложил подумать о порядке предоставления поддержки многодетным семьям без критериев нуждаемости при расширении соответствующей программы в регионах.
  • Светлана Чупшева предложила расширить поддержку многодетных семей и увеличить число субъектов РФ, где региональные меры поддержки предоставляются без критериев нуждаемости.
  • Медведев предложил обсудить исключения для такого принципа поддержки.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о порядке предоставления поддержки многодетным семьям без критериев нуждаемости при расширении соответствующей программы в регионах.
Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию народной программы партии предложила расширить поддержку многодетных семей - увеличить число субъектов РФ, в которых региональные меры поддержки многодетных предоставляются без критериев нуждаемости.
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"В принципе, это правильно, потому что мы заинтересованы в больших семьях и в росте численности населения. Но я понимаю, что наши коллеги из Минфина сразу скажут то, что они обычно говорят. А вот, допустим, может быть многодетная семья, но у них вполне достаточно средств. Есть такие тоже вполне - многодетные, но весьма обеспеченные. Мы им тоже будем начислять эти пособия? А они скажут: да нам и не надо вообще", - сказал Медведев.
Он предложил подумать об исключениях для такого принципа и о том, должна ли поддержка оказываться в заявительном порядке или начисления будут происходить автоматически.
"Это надо взвесить, мне кажется, отдельно пообсуждать", - добавил Медведев.
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