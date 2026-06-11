Медведев предложил расширить поддержку многодетных семей

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"В принципе, это правильно, потому что мы заинтересованы в больших семьях и в росте численности населения. Но я понимаю, что наши коллеги из Минфина сразу скажут то, что они обычно говорят. А вот, допустим, может быть многодетная семья, но у них вполне достаточно средств. Есть такие тоже вполне - многодетные, но весьма обеспеченные. Мы им тоже будем начислять эти пособия? А они скажут: да нам и не надо вообще", - сказал Медведев.