Медведев назвал попытки оппонентов уничтожить все русское гибридной войной

"В чем это проявляется, вы сами отлично знаете. Это совершенно очевидные, а с другой стороны, удивительные вещи, типа попытки отменить нашу культуру, даже не общение с нашей страной, а просто отменить нашу культуру, уничтожить все русское, в широком смысле этого слова: и русское, и многонациональное российское", - сказал Медведев.