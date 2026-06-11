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Медведев назвал попытки оппонентов уничтожить все русское гибридной войной - РИА Новости, 11.06.2026
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15:24 11.06.2026
Медведев назвал попытки оппонентов уничтожить все русское гибридной войной

Медведев назвал попытки оппонентов РФ уничтожить все русское гибридной войной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал попытки оппонентов России "уничтожить все русское" проявлением гибридной войны.
  • По мнению Медведева, оппоненты России активно пользуются элементами гибридной войны, в том числе пытаются отменить российскую культуру.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал попытки оппонентов РФ "уничтожить все русское" проявлением гибридной войны.
На заседании экспертного совета "Единой России" по формированию Народной программы Медведев отметил, что оппоненты России активно пользуются элементами гибридной войны против России.
"В чем это проявляется, вы сами отлично знаете. Это совершенно очевидные, а с другой стороны, удивительные вещи, типа попытки отменить нашу культуру, даже не общение с нашей страной, а просто отменить нашу культуру, уничтожить все русское, в широком смысле этого слова: и русское, и многонациональное российское", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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