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Медведев: Россия не должна забывать причиненные ей неприятности - РИА Новости, 11.06.2026
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14:43 11.06.2026 (обновлено: 14:44 11.06.2026)
Медведев: Россия не должна забывать причиненные ей неприятности

Медведев: РФ не должна забывать неприятности, которые были сделаны против нее

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВсероссийский форум Центров госуслуг в Москве
Всероссийский форум Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Всероссийский форум Центров госуслуг в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна забывать неприятности, которые были сделаны против нее.
  • Медведев отметил, что ни одна страна в мировой истории не подвергалась такому количеству незаконных ограничений, как Россия.
  • Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, и граждане имели достойное качество жизни.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не должна забывать неприятности, которые были сделаны против нее, это все должно остаться в памяти, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В ходе заседания Экспертного совета "Единой России" по формированию Народной программы Медведев отметил, что никогда в мировой истории ни одна страна не подвергалась такому количеству незаконных ограничений, какому подверглась Россия.
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"Мы готовы к сотрудничеству, естественно, и сотрудничеству конструктивному, но забывать те неприятности, которые нам доставили, те гадости, которые были сделаны в отношении нашей страны, государства, а, самое главное, граждан, мы просто не имеем права. Это все должно остаться в памяти", - подчеркнул Медведев.
Он указал на то, что нужно сделать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, и граждане имели достойное качество жизни.
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