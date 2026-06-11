Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна забывать неприятности, которые были сделаны против нее.

Медведев отметил, что ни одна страна в мировой истории не подвергалась такому количеству незаконных ограничений, как Россия.

Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, и граждане имели достойное качество жизни.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не должна забывать неприятности, которые были сделаны против нее, это все должно остаться в памяти, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В ходе заседания Экспертного совета " Единой России " по формированию Народной программы Медведев отметил, что никогда в мировой истории ни одна страна не подвергалась такому количеству незаконных ограничений, какому подверглась Россия

"Мы готовы к сотрудничеству, естественно, и сотрудничеству конструктивному, но забывать те неприятности, которые нам доставили, те гадости, которые были сделаны в отношении нашей страны, государства, а, самое главное, граждан, мы просто не имеем права. Это все должно остаться в памяти", - подчеркнул Медведев.