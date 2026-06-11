Медведев рассказал о возникающих при развитии технологий вызовах

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев отметил, что развитие технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, открывает новые возможности, но также создает существенные вызовы.

По словам Медведева, России необходимо быть готовой к этим вызовам и сохранить статус технологического лидера.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил необходимость того, чтобы Россия была готова к вызовам, которые возникают при развитии технологий.

Он отметил, что искусственный интеллект, беспилотные системы, биологические и космические технологии, робототехника и роботизация открывают для человечества новые возможности и создают существенные вызовы и развилки в развитии.

"Надо сделать, с одной стороны, чтобы мы были готовы к этой ситуации, а с другой стороны, сохранились в числе технологических лидеров. И у нас такие возможности есть", - сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы.

Он отметил, что по ряду технологических направлений Россия находится в числе лидирующих стран.