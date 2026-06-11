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Медведев рассказал о возникающих при развитии технологий вызовах - РИА Новости, 11.06.2026
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14:42 11.06.2026 (обновлено: 15:11 11.06.2026)
Медведев рассказал о возникающих при развитии технологий вызовах

Медведев: РФ должна быть готова к возникающим при развитии технологий вызовам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев отметил, что развитие технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, открывает новые возможности, но также создает существенные вызовы.
  • По словам Медведева, России необходимо быть готовой к этим вызовам и сохранить статус технологического лидера.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил необходимость того, чтобы Россия была готова к вызовам, которые возникают при развитии технологий.
Он отметил, что искусственный интеллект, беспилотные системы, биологические и космические технологии, робототехника и роботизация открывают для человечества новые возможности и создают существенные вызовы и развилки в развитии.
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"Надо сделать, с одной стороны, чтобы мы были готовы к этой ситуации, а с другой стороны, сохранились в числе технологических лидеров. И у нас такие возможности есть", - сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы.
Он отметил, что по ряду технологических направлений Россия находится в числе лидирующих стран.
"По ряду позиций мы точно входим в первые десятку-пятерку передовых стран, где-то, наверное, у нас есть и существенные проблемы. Тем не менее, об этом в программе сказать, мне кажется, правильно", - добавил председатель партии.
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ТехнологииРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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