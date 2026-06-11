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Медведев рассказал, на что нацелена деятельность всех госструктур - РИА Новости, 11.06.2026
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14:40 11.06.2026
Медведев рассказал, на что нацелена деятельность всех госструктур

Медведев: деятельность госструктур нацелена на укрепление суверенитета России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что деятельность всех государственных структур нацелена на укрепление суверенитета России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Деятельность всех государственных структур нацелена на укрепление суверенитета России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сегодня всем понятно, что государственный суверенитет - это одна из базовых ценностей, на которых покоится любое государство.
"На укрепление суверенитета направлена деятельность всех государственных структур, да и, по сути, всех наших людей. Тех, кто желает процветания нашей стране", - сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы.
Он также уточнил, что на укрепление суверенитета РФ нацелена и народная программа партии.
Медведев поздравил россиян с Днем России, который ежегодно отмечается в стране 12 июня.
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