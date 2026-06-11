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Россия должна укреплять ценностные основы страны, заявил Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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14:26 11.06.2026 (обновлено: 14:45 11.06.2026)
Россия должна укреплять ценностные основы страны, заявил Медведев

Медведев: РФ надо дальше предпринимать усилия для сохранения исторической памяти

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать усилия по сохранению исторической памяти и укреплению ценностных основ России.
  • По его словам, Россия живет в условиях не только экономического, но и скоординированного информационного давления.
  • Председатель ЕР отметил попытки "отменить" русскую и многонациональную российскую культуру и уничтожить все русское.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ должна и дальше предпринимать усилия для сохранения исторической памяти, укреплять ценностные основы страны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Председатель партии в четверг принимает участие в заседании экспертного совета "Единой России" по формированию Народной программы.
«
"Я уже сказал, что мы живем в условиях беспрецедентного давления, но это не только экономическое давление. Это и информационное давление, причем оно скоординированное и весьма активное. Если хотите использовать их обороты - это элемент гибридной войны с нашей страной. Может быть, раньше они не придавали - наши оппоненты - этому такого значения, а сейчас они значит очень активно пользуются этим", - сказал Медведев в ходе заседания.
"В чем это проявляется, вы сами отлично знаете - это совершенно очевидно. С другой стороны, (происходят - ред.) удивительные вещи, типа попытки отменить нашу культуру, даже не общение с нашей страной, а просто отменить нашу культуру, уничтожить все русское, в широком смысле этого слова: и русское, и многонациональное российское. Для преодоления всего этого нужно, безусловно, и дальше предпринимать усилия для сохранения исторической памяти, укреплять ценностные основы нашей страны", - подчеркнул председатель партии.
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