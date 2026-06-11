Россия должна укреплять ценностные основы страны, заявил Медведев

"В чем это проявляется, вы сами отлично знаете - это совершенно очевидно. С другой стороны, (происходят - ред.) удивительные вещи, типа попытки отменить нашу культуру, даже не общение с нашей страной, а просто отменить нашу культуру, уничтожить все русское, в широком смысле этого слова: и русское, и многонациональное российское. Для преодоления всего этого нужно, безусловно, и дальше предпринимать усилия для сохранения исторической памяти, укреплять ценностные основы нашей страны", - подчеркнул председатель партии.