Медведев: Россия победой в СВО должна ответить на вызов ее безопасности

"В период проведения специальной военной операции, ведения военных действий, мы не можем об этом не сказать в программе – это безопасность страны, безопасность Отечества. Ответить на него мы можем, прежде всего, и должны сделать это, успешным, победным завершением специальной военной операции", - сказал Медведев.