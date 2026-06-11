Медведев: Россия победой в СВО должна ответить на вызов ее безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости отражения в программе «Единой России» вызова, связанного с безопасностью страны.
- По словам Медведева, ответить на этот вызов Россия может успешным завершением специальной военной операции.
- Медведев отметил, что России необходимо развивать отрасли, обеспечивающие обороноспособность и безопасность государства.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия должна ответить на вызов, связанный с безопасностью страны, победой в специальной военной операции, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В период проведения специальной военной операции, ведения военных действий, мы не можем об этом не сказать в программе – это безопасность страны, безопасность Отечества. Ответить на него мы можем, прежде всего, и должны сделать это, успешным, победным завершением специальной военной операции", - сказал Медведев.
Он отметил, что в дальнейшем России также необходимо развивать отрасли, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства.