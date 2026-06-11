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Медведев: Россия победой в СВО должна ответить на вызов ее безопасности - РИА Новости, 11.06.2026
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14:23 11.06.2026 (обновлено: 14:37 11.06.2026)

Медведев: Россия победой в СВО должна ответить на вызов ее безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости отражения в программе «Единой России» вызова, связанного с безопасностью страны.
  • По словам Медведева, ответить на этот вызов Россия может успешным завершением специальной военной операции.
  • Медведев отметил, что России необходимо развивать отрасли, обеспечивающие обороноспособность и безопасность государства.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия должна ответить на вызов, связанный с безопасностью страны, победой в специальной военной операции, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР он озвучил вызовы, которые стоят перед Россией и которые необходимо отразить в программном документе. Один из них – безопасность страны, сообщил Медведев.
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"В период проведения специальной военной операции, ведения военных действий, мы не можем об этом не сказать в программе – это безопасность страны, безопасность Отечества. Ответить на него мы можем, прежде всего, и должны сделать это, успешным, победным завершением специальной военной операции", - сказал Медведев.
Он отметил, что в дальнейшем России также необходимо развивать отрасли, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства.
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