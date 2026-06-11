Россия сталкивается с информационным давлением, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сталкивается со скоординированным информационным давлением.
- Дмитрий Медведев охарактеризовал информационное давление как элемент гибридной войны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия сталкивается со скоординированным информационным давлением, это элемент гибридной войны, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы живем в условиях беспрецедентного давления, но это не только экономическое давление. Это и информационное давление, причем оно скоординированное и весьма активное. Если хотите, если использовать их обороты, это элемент гибридной войны с нашей страной", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию Народной программы.
Он добавил, что раньше оппоненты России не придавали этому такого значения, а сейчас очень активно пользуются этим.