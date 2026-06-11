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Россия сталкивается с информационным давлением, заявил Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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14:22 11.06.2026 (обновлено: 14:34 11.06.2026)
Россия сталкивается с информационным давлением, заявил Медведев

Медведев: РФ сталкивается со скоординированным информационным давлением

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сталкивается со скоординированным информационным давлением.
  • Дмитрий Медведев охарактеризовал информационное давление как элемент гибридной войны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия сталкивается со скоординированным информационным давлением, это элемент гибридной войны, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы живем в условиях беспрецедентного давления, но это не только экономическое давление. Это и информационное давление, причем оно скоординированное и весьма активное. Если хотите, если использовать их обороты, это элемент гибридной войны с нашей страной", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию Народной программы.
Он добавил, что раньше оппоненты России не придавали этому такого значения, а сейчас очень активно пользуются этим.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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