В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае медведь напал на двух местных жителей.
- Сотрудники охотнадзора и полиции выехали на место происшествия, проверяется информация о гибели одного из пострадавших.
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Медведь напал на двух жителей поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае, сообщил глава района Александр Кох.
"По предварительным данным, двое местных жителей направились к реке и на берегу столкнулись с медвежатами и их матерью. В попытке защитить потомство самка медведя напала на людей", – сказал он.
В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края РИА Новости сообщили, что на место уже выехали сотрудники охотнадзора и полиции, проверяется информация о гибели одного из местных жителей от ран, нанесенных медведем.
"Специалистами принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Граждан просим проявлять осторожность при нахождении в лесной местности", – добавил Кох.
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя
25 сентября 2025, 06:24