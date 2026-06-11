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В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка - РИА Новости, 11.06.2026
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11:34 11.06.2026
В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка

В Хабаровском крае медведь напал на двух жителей поселка Мухен

CC0 / howo / Бурый медведьБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC0 / howo / Бурый медведь
Бурый медведь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае медведь напал на двух местных жителей.
  • Сотрудники охотнадзора и полиции выехали на место происшествия, проверяется информация о гибели одного из пострадавших.
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Медведь напал на двух жителей поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае, сообщил глава района Александр Кох.
"По предварительным данным, двое местных жителей направились к реке и на берегу столкнулись с медвежатами и их матерью. В попытке защитить потомство самка медведя напала на людей", – сказал он.
В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края РИА Новости сообщили, что на место уже выехали сотрудники охотнадзора и полиции, проверяется информация о гибели одного из местных жителей от ран, нанесенных медведем.
"Специалистами принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Граждан просим проявлять осторожность при нахождении в лесной местности", – добавил Кох.
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