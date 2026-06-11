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Мединский подарил нобелевскому лауреату Мо Яню свою книгу - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:34 11.06.2026
Мединский подарил нобелевскому лауреату Мо Яню свою книгу

РИА Новости: Мединский подарил Мо Яню свою книгу "Война. Мифы СССР. 1939-1945"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Владимир Мединский
 Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский подарил китайскому писателю Мо Яню свою книгу «Война. Мифы СССР. 1939-1945».
  • Мо Янь передал Мединскому две свои книги: «Устал рождаться и умирать» и «Смерть пахнет сандалом».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский подарил лауреату Нобелевской премии по литературе, китайскому писателю Мо Яню свою книгу "Война. Мифы СССР. 1939-1945", сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза писателей России.
В четверг Мо Янь посетил штаб-квартиру Союза писателей России на Комсомольском проспекте в Москве: китайскому гостю провели экскурсию по зданию СПР, показали ассортимент Книжной лавки писателей, где в том числе были представлены книги Мединского.
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"Владимир Ростиславович подарил Мо Яню книгу "Война. Мифы СССР. 1939-1945", - рассказали в СПР.
В свою очередь, китайский гость сделал ответный подарок: передал Мединскому две своих книги - "Устал рождаться и умирать" и "Смерть пахнет сандалом", за которую он получил в прошлом году литературную премию "Ясная Поляна".
Мо Янь - китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года, автор таких книг, как "Лягушки", "Страна вина", "Чесночные баллады". За свою книгу "Смерть пахнет сандалом" Мо Янь был удостоен литературной премии "Ясная Поляна" в 2025 году: награду ему вручил председатель жюри премии Владимир Толстой в начале июня текущего года в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге.
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КультураРоссияСССРМоскваМо ЯньВладимир МединскийВладимир Толстой
 
 
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