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Мединский заявил, что не даст ИИ вступить в Союз писателей - РИА Новости, 11.06.2026
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20:58 11.06.2026
Мединский заявил, что не даст ИИ вступить в Союз писателей

Мединский: пока я возглавляю Союз писателей, ИИ не вступит в организацию

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мединский заявил, что пока он возглавляет Союз писателей России, искусственный интеллект не вступит в организацию.
  • Глава СПР встретился с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем, в штаб-квартире Союза писателей России в Москве.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что пока он возглавляет Союз писателей России, искусственный интеллект не вступит в организацию.
В четверг глава СПР встретился с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем, в штаб-квартире Союза писателей России в Москве. Китайскому гостю провели экскурсию по зданию, а также рассказали об обновлении СПР и переаттестации членов организации.
«
"Мы, конечно, ждем, когда нам напишет заявление искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей, но пока я здесь - мы его не примем", - отметил Мединский в ходе беседы.
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