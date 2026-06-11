Мединский заявил, что не даст ИИ вступить в Союз писателей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мединский заявил, что пока он возглавляет Союз писателей России, искусственный интеллект не вступит в организацию.
- Глава СПР встретился с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем, в штаб-квартире Союза писателей России в Москве.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что пока он возглавляет Союз писателей России, искусственный интеллект не вступит в организацию.
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"Мы, конечно, ждем, когда нам напишет заявление искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей, но пока я здесь - мы его не примем", - отметил Мединский в ходе беседы.
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25 апреля, 05:55