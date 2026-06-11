Рейтинг@Mail.ru
МЧС: пострадавших при пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 11.06.2026
МЧС: пострадавших при пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет

МЧС: пострадавших в пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет

© Фото : МЧС Новосибирской области/MAXЛиквидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода Экран в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС Новосибирской области/MAX
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске произошел пожар на трехэтажном складе с пластиковой продукцией на площади порядка 2,8 тысячи квадратных метров.
  • По предварительной информации от ГУМЧС по Новосибирской области, пострадавших нет, однако не все помещения здания были проверены.
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на складе в трехэтажном кирпичном здании в Новосибирске, предварительно, нет, сообщили в ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 2,8 тысячи квадратных метров в Заельцовском районе Новосибирска. В ведомстве уточнили, что здание склада - трехэтажное, эксплуатируется частично. В настоящее время пожар локализован.
"По оперативным данным, пострадавших в результате данного возгорания нет. Но еще не все помещения в кирпичном здании были проверены", - сказали в пресс-службе.
Пожарные машины в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки беспилотников, потушили
Вчера, 07:38
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала