МЧС: пострадавших при пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на складе в трехэтажном кирпичном здании в Новосибирске, предварительно, нет, сообщили в ГУМЧС по Новосибирской области.

"По оперативным данным, пострадавших в результате данного возгорания нет. Но еще не все помещения в кирпичном здании были проверены", - сказали в пресс-службе.