МЧС: пострадавших при пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске произошел пожар на трехэтажном складе с пластиковой продукцией на площади порядка 2,8 тысячи квадратных метров.
- По предварительной информации от ГУМЧС по Новосибирской области, пострадавших нет, однако не все помещения здания были проверены.
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на складе в трехэтажном кирпичном здании в Новосибирске, предварительно, нет, сообщили в ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 2,8 тысячи квадратных метров в Заельцовском районе Новосибирска. В ведомстве уточнили, что здание склада - трехэтажное, эксплуатируется частично. В настоящее время пожар локализован.
"По оперативным данным, пострадавших в результате данного возгорания нет. Но еще не все помещения в кирпичном здании были проверены", - сказали в пресс-службе.