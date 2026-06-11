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Болельщику стало плохо у стадиона, где пройдет матч открытия ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
22:12 11.06.2026
Болельщику стало плохо у стадиона, где пройдет матч открытия ЧМ-2026

Болельщику стало плохо у стадиона "Ацтека", где пройдет матч открытия ЧМ-2026

© Sputnik / Стефани Паласиос | Перейти в медиабанкФутбольный стадион в Латинской Америке "Ацтека"
Футбольный стадион в Латинской Америке Ацтека - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Стефани Паласиос
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Футбольный стадион в Латинской Америке "Ацтека"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщику стало плохо у стадиона «Ацтека» в Мехико, где пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, но после оказания медицинской помощи он пришел в сознание и был доставлен в больницу.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болельщику стало плохо у стадиона "Ацтека" в Мехико, где пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР, сообщает Milenio в соцсети X.
Врачи провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, после чего он пришел в сознание и был доставлен в больницу.
Встреча между сборными Мексики и ЮАР начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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