Болельщику стало плохо у стадиона, где пройдет матч открытия ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщику стало плохо у стадиона «Ацтека» в Мехико, где пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, но после оказания медицинской помощи он пришел в сознание и был доставлен в больницу.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болельщику стало плохо у стадиона "Ацтека" в Мехико, где пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР, сообщает Milenio в соцсети X.
Врачи провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, после чего он пришел в сознание и был доставлен в больницу.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.