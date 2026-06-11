Российский хоккеист погиб от случайного выстрела из ружья, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий хоккейного клуба «Норильск» Егор Ядыкин погиб в результате случайного огнестрельного ранения по дороге на охоту.
- После произошедшего дедушка спортсмена записал голосовое сообщение в семейный чат с обстоятельствами случившегося и покончил с собой.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба "Норильск" Егор Ядыкин погиб в результате случайного огнестрельного ранения по дороге на охоту, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
В четверг "Норильск" сообщил о смерти 21-летнего Ядыкина при трагических обстоятельствах. По информации источника, Ядыкин вместе с дедом ехал на охоту и потянулся на переднее сиденье за ружьем, после чего случайно произошел выстрел. В результате дробь попала в нижнюю часть лица хоккеиста. Как утверждается, дедушка спортсмена после этого записал голосовое сообщение в семейный чат с обстоятельствами произошедшего и покончил с собой.
Помимо "Норильска", Ядыкин выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за клуб системы омского "Авангард" "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.
Хоккеист "Норильска" умер в 21 год
Вчера, 12:35