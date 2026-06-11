Российский хоккеист погиб от случайного выстрела из ружья, пишут СМИ

В четверг "Норильск" сообщил о смерти 21-летнего Ядыкина при трагических обстоятельствах. По информации источника, Ядыкин вместе с дедом ехал на охоту и потянулся на переднее сиденье за ружьем, после чего случайно произошел выстрел. В результате дробь попала в нижнюю часть лица хоккеиста. Как утверждается, дедушка спортсмена после этого записал голосовое сообщение в семейный чат с обстоятельствами произошедшего и покончил с собой.