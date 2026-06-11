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В России с октября произойдет ряд изменений в работе маркетплейсов - РИА Новости, 11.06.2026
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01:33 11.06.2026 (обновлено: 11:00 11.06.2026)
В России с октября произойдет ряд изменений в работе маркетплейсов

РИА Новости: с 1 октября произойдет ряд изменений в работе маркетплейсов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТорговые сети Ozon и Wildberries
Торговые сети Ozon и Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Торговые сети Ozon и Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике.
  • Закон обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах, включая интеграцию с 12 ГИСами для проверки легальности и безопасности товаров.
  • Платформы будут обязаны отвечать на претензии покупателей в течение 15 дней и снимать незаконные санкции за 48 часов.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В России с 1 октября вступает закон о платформенной экономике, в том числе он обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах, что повысит уверенность в легальности и безопасности товаров, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
В конце июля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
"Основное, что будет влиять на потребителя, — это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100 процентов легален и безопасен", — сказал Дурдыев.
Платформам запретят продавать изъятые из оборота товары, включая БАДы, лекарства и медицинские изделия без регистрации. По словам президента АЦП, если товара нет в официальных реестрах — его просто не допустят на витрину.
Помимо этого, изменения предусматривают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Дурдыев объяснил, что платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции снимать за 48 часов.
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