Татьяна Ким: контрафакт – проблема не маркетплейсов, а рынка

Платформы стали настолько неотъемлемой частью российской экономики, что их развитию на пленарном заседании в рамках ПМЭФ уделил внимание президент Владимир Путин. Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью РИА Новости рассказала о своем видении платформенной экономики, а также объяснила, как компания борется с контрафактом, и в какие новые ниши придет, как экосистемы скоро будут принимать решения за покупателей, и почему в споре банков и маркетплейсов еще не поставлена точка. Беседовали Арина Ткаченко и Диляра Солнцева.

— Татьяна Владимировна, добрый день, давайте начнем с международной повестки. Что нового в этой сфере для вас?

— Международное направление – важная тема нашей повестки. Мы вышли в Международное направление – важная тема нашей повестки. Мы вышли в Эфиопию , запустили продажу российских товаров в Китае , где, к слову, очень любят нашу продукцию, также как и историческое наследие. Наши культурные и инфраструктурные объекты взывают большой интерес. Видим в этом большие возможности для въездного туризма – потока китайских отдыхающих к нам.

— Какие новые категории товаров будут продаваться на Wildberries, например, смотрите в сторону лекарственных препаратов?

— И безрецептурные, и рецептурные препараты у нас уже продаются, просто разная механика: в обоих случаях мы выступаем как витрина, но при заказе рецептурного лекарства забрать его можно только в аптеке, а вот для покупки без рецепта идти в аптеку не обязательно: заказ может привезти и курьер продавца. Сейчас мы думаем в сторону дальнейшего развития этого направления комплексно, называться оно будет RWB Здоровье. Детали пока в разработке, но скоро планируем уже рассказать об этом конкретнее.

— Расскажите про искусственный интеллект. Как планируете его внедрять для пользователя?

— ИИ в нашей компании используется давно, без этого мы не смогли бы развиваться. Сейчас планируем создать лабораторию по развитию искусственного интеллекта. Запустим ИИ-ассистента, который даст возможность пользователям формулировать запросы на простом языке и быстрее находить подходящие товары под конкретную задачу. Он работает в формате чата и использует собственную большую языковую модель для обработки запросов. Например, человек может попросить подобрать подарок коллеге до трех тысяч рублей, найти робот-пылесос для квартиры с домашними животными, собрать товары для поездки с ребенком или выбрать рюкзак для ноутбука и командировок. Виртуальный помощник обработает запрос и предложит нужные товары прямо в чате. После чего их можно будет сравнить, обсудить особенности и уточнить запрос. Точка входа в ассистента находится в поисковой выдаче на нашем сайте. После перехода в чат пользователь может сформулировать запрос, уточнить его и получить подборку товаров. По итогам расширенного тестирования мы будем анализировать пользовательский опыт и развивать сценарии работы ИИ-ассистента дальше.

— Останутся ли какие-то ниши, куда вы, как компания, точно не придете?

— Вход в новую нишу для нас – это всегда продолжение развития стратегии компании. Кто бы нам сказал в 2017 году, что мы станем крупнейшим застройщиком коммерческой недвижимости в стране? Мы бы не поверили.

Часто слышу такую шутку, что, если чего-то нет на Wildberries из товаров повседневного спроса, значит, этого нет в продаже в принципе. Ассортимент на платформе уже сегодня закрывает подавляющее большинство запросов потребителей: автомобили, спецтехника, готовые бани и многое другое. Поэтому, если говорить о перспективах на ближайшие годы, мы смотрим в сторону сценариев, которые окружают саму покупку внутри нашей экосистемы. Например, вы приобретаете на WB товары для ремонта, мебель, технику для дома. Кто-то должен это собрать, установить, напомнить, что пора обслужить те или иные устройства и предложить соответствующие услуги. Или, скажем, автотовары. Зная историю заказов, модель автомобиля покупателя, мы можем напомнить о приближающемся сроке замены запчастей, показать ему лучшие, возможно даже персонализированные предложения от поставщиков, автоматически записать в автосервис. Сегодня люди решают эти задачи за пределами платформы, но в будущем наша экосистема сможет делать это за них.

— Есть еще музыка, кино, подписки. Не планировали выйти в фантех?

— Мы рассматривали этот рынок, думали, но у нас будет свой путь. Однозначно смотрим в сторону контента. И конечно, если будем заходить сюда, нужно будет придумать что-то новенькое, необычное. Например, у нас уже второй год развивается наша платформа для видеошопинга – Wibes. Это, по сути, наша интерпретация тренда на социальную коммерцию. Но как мы будем подходить к этому упражнению с точки зрения контента, покажет время.

— В конце мая была анонсирована сделка по покупке ВТБ 5% доли в "WB банке". Можно ли сказать, что на этом спор маркетплейсов и банков закрыт?

— То, что мы сейчас будем с ВТБ совместно выстраивать финтех, – это беспрецедентная история. Но, конечно, неправильно было бы отрицать, что история банков и маркетплейсов заложила основу для нашего совместного творчества. Нашу позицию это 100% укрепляет, как и позицию ВТБ в их конкурентной среде, но сказать, что это какая-то точка, нельзя. Но мы ни с кем не спорим, конкурируем по правилам, установленным законом и рынком. А если это кому-то не нравится, и он пытается запретить это административным путем, то это не спор, это лоббизм. И если кто-то хочет поменять правила игры, они должны быть едиными для всех. Подходы к формированию скидок и бонусных программ на маркетплейсах должны быть сопоставимы с теми, что используют другие ключевые участники – банки, ритейл и мобильные операторы. Это позволит избежать дисбаланса.

— На ваш взгляд, нужны ли единые правила для торговых сетей и онлайн-платформ?

— Мы считаем принципиально неверным подход, при котором цифровые платформы пытаются регулировать нормами, разработанными для традиционной торговли. Маркетплейсы – это не торговые сети, а принципиально иная бизнес-модель. Именно поэтому в октябре вступает в силу закон о платформенной экономике, который учитывает специфику работы цифровых площадок и устанавливает современные и единые правила для всех участников рынка. Когда к цифровым платформам пытаются применять правила, написанные для розницы, появляются требования, которые не отражают реальность.

Кроме того, платформы стали крупнейшим каналом развития малого и среднего бизнеса. В нашей модели предприниматель сам определяет ассортимент, объемы продаж и цену своего товара. В отличие от традиционного ритейла, ему не нужно проходить сложные процедуры попадания на полку или соответствовать требованиям по минимальным объемам поставок. Главное – не ограничивать возможности для МСП, не сокращать доступ производителей к потребителям и не создавать риски для региональной экономики. В конечном итоге неверные решения могут привести к снижению конкуренции, сокращению ассортимента и замедлению экономического роста в целом. Это максимально несправедливое требование – многие из них сами являются цифровыми площадками. Я знаю примеры ритейлеров, у которых в сутки совершается порядка 500 тысяч транзакций. И говорить о том, что ты не являешься онлайн-площадкой, странно.

— Какие меры вы предпринимаете для борьбы с контрафактом?

— Мы тут ведем работу в двух направлениях. Во-первых, государство предоставляет инструменты для проверки качества товаров – используем их все. Во-вторых, разрабатываем свои собственные, например, значок "Оригинал". В части интеграции с госинструментами мы давно соблюдаем требования маркировки "Честный знак", интегрированы с реестрами ЦРПТ и научились подключать прослеживаемость маркировки при запуске ее обязательности для новых категорий. Еще мы участвуем в эксперименте с Мы тут ведем работу в двух направлениях. Во-первых, государство предоставляет инструменты для проверки качества товаров – используем их все. Во-вторых, разрабатываем свои собственные, например, значок "Оригинал". В части интеграции с госинструментами мы давно соблюдаем требования маркировки "Честный знак", интегрированы с реестрами ЦРПТ и научились подключать прослеживаемость маркировки при запуске ее обязательности для новых категорий. Еще мы участвуем в эксперименте с Росаккредитацией – уже более 20 миллионов товаров получили подтверждение о безопасности от ведомства. И в карточки таких товаров загружены все нужные подтверждающие документы. Поэтому мы системно работаем над проверкой качества товара, особенно в категориях, где это напрямую связано с безопасностью.

А в конце прошлого года запустили сервис по сертификации для продавцов, мы его пока тестируем. Его суть в том, что он позволяет напрямую из личного кабинета оформлять разрешительную документацию — сертификаты и декларации соответствия. Ну а вообще, что касается контрафакта – это ведь проблема не только наша и не только маркетплейсов, а в целом рынка. Государство очень много усилий прикладывает, чтобы с этим бороться, и мы в этом за ним следуем. И кстати, результаты уже есть, и они существенные: где-то видела аналитику, что на огромной базе количества заказов (и с ростом их числа каждый год) доля подтвержденных случаев нарушений — это всего 0,1-0,2% от общего объема. И это мы понимаем еще, что большинство таких товаров блокируется автоматически.

— Как покупателю понять, что товар оригинальный?