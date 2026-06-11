Михаил Мамиашвили стал председателем ФСБР

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после внесения изменений в устав организации и изменения статуса главы стал председателем ФСБР, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.