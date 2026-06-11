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Михаил Мамиашвили стал председателем ФСБР - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:22 11.06.2026
Михаил Мамиашвили стал председателем ФСБР

Мамиашвили стал председателем Федерации спортивной борьбы России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМихаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Мамиашвили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мамиашвили стал председателем ФСБР после внесения изменений в устав организации.
  • Георгий Брюсов единогласно избран генеральным секретарем ФСБР.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после внесения изменений в устав организации и изменения статуса главы стал председателем ФСБР, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Внеочередная конференция федерации проходит в четверг в Москве. Также Георгий Брюсов единогласно избран генеральным секретарем организации.
Ранее Умар Кремлев по результатам голосования стал председателем наблюдательного совета ФСБР.
Олимпийский чемпион 1988 года по классической борьбе Мамиашвили бессменно возглавляет ФСБР с 2001 года. Также он является трехкратным чемпионом мира и Европы.
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