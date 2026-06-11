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Малков: рязанский проект "Правовой поезд" помог 3 тысячам сельских жителей - РИА Новости, 11.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:08 11.06.2026 (обновлено: 14:09 11.06.2026)
Малков: рязанский проект "Правовой поезд" помог 3 тысячам сельских жителей

Павел Малков: рязанский проект "Правовой поезд" помог 3 тысячам сельских жителей

© РИА Новости / Владимир АстапковичПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что региональный проект "Правовой поезд", запущенный 5 лет назад для повышения доступности юридической помощи сельским жителям, помог почти 3 тысячам человек.
По данным пресс-службы правительства региона, проект "Правовой поезд" был запущен в области 5 лет назад по инициативе уполномоченного по правам человека в регионе Натальи Епихиной с целью повышения доступности юридической помощи сельским жителям. В настоящее время в экспертную группу проекта входят представители более 20 региональных ведомств.
"За пять лет "Правовой поезд" помог почти трем тысячам рязанцев… Сегодня проект получил признание на федеральном уровне и уже применяется в других регионах страны", - написал губернатор на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что в рамках проекта с каждым человеком работают адресно, а в решение вопросов одновременно включаются представители разных ведомств. Благодаря этому многие проблемы удается решать в день обращения.
По словам главы региона, "Правовой поезд" за время существования проекта побывал во всех муниципалитетах региона.
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