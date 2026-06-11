Малков: рязанский проект "Правовой поезд" помог 3 тысячам сельских жителей

РЯЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что региональный проект "Правовой поезд", запущенный 5 лет назад для повышения доступности юридической помощи сельским жителям, помог почти 3 тысячам человек.

По данным пресс-службы правительства региона, проект "Правовой поезд" был запущен в области 5 лет назад по инициативе уполномоченного по правам человека в регионе Натальи Епихиной с целью повышения доступности юридической помощи сельским жителям. В настоящее время в экспертную группу проекта входят представители более 20 региональных ведомств.

"За пять лет "Правовой поезд" помог почти трем тысячам рязанцев… Сегодня проект получил признание на федеральном уровне и уже применяется в других регионах страны", - написал губернатор на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что в рамках проекта с каждым человеком работают адресно, а в решение вопросов одновременно включаются представители разных ведомств. Благодаря этому многие проблемы удается решать в день обращения.