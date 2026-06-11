Мадьяр анонсировал первую личную встречу с Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр заявил о планируемой первой личной встрече с Робертом Фицо на саммите ЕС 18–19 июня в Брюсселе.
- Переговоры будут касаться укрепления венгерско-словацких отношений и взаимодействия в рамках Вышеградской группы.
БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что проведет первую личную встречу со словацким премьер-министром Робертом Фицо на саммите ЕС 18-19 июня в Брюсселе.
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"У меня запланированы встречи, несколько государств и глав правительств обратились ко мне с просьбой о двусторонних консультациях. В нашем первом и пока последнем телефонном разговоре со словацким премьер-министром Робертом Фицо мы договорились, что первый раз проведем переговоры в Брюсселе на саммите ЕС", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
По его словам, переговоры будут касаться укрепления венгерско-словацких отношений и взаимодействия в рамках Вышеградской группы.