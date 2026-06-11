Мадьяр анонсировал первую личную встречу с Фицо

БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что проведет первую личную встречу со словацким премьер-министром Робертом Фицо на саммите ЕС 18-19 июня в Брюсселе.

По его словам, переговоры будут касаться укрепления венгерско-словацких отношений и взаимодействия в рамках Вышеградской группы.