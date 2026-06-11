Рейтинг@Mail.ru
FIS рассмотрит вопрос о восстановлении российских лыжников, заявил Свищев - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:16 11.06.2026
FIS рассмотрит вопрос о восстановлении российских лыжников, заявил Свищев

Свищев: FIS в июле должен рассмотреть вопрос восстановления российских лыжников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников, заявил Дмитрий Свищев.
  • Александр Оспельт из Лихтенштейна стал новым президентом FIS, сменив на этом посту шведа Йохана Элиаша.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников.
Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64.
"В июле планируется заседание обновленного состава по решению нашего вопроса о восстановлении. Мы надеемся, что в ближайшее время с повестки дня не будет снят наш вопрос о восстановлении наших спортсменов", - сказал Свищев.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи
25 мая, 16:18
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЛихтенштейнБелград (город)Дмитрий СвищевСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала