FIS рассмотрит вопрос о восстановлении российских лыжников, заявил Свищев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников, заявил Дмитрий Свищев.
- Александр Оспельт из Лихтенштейна стал новым президентом FIS, сменив на этом посту шведа Йохана Элиаша.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников.
Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64.
"В июле планируется заседание обновленного состава по решению нашего вопроса о восстановлении. Мы надеемся, что в ближайшее время с повестки дня не будет снят наш вопрос о восстановлении наших спортсменов", - сказал Свищев.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.