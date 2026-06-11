FIS рассмотрит вопрос о восстановлении российских лыжников, заявил Свищев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников.