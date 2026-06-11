Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Лондоне организовало торжественный прием по случаю Дня России, который посетили десятки дипломатов из дружественных государств.
- Посол Андрей Келин подчеркнул, что Россия отстаивает свое право на суверенитет и собственный путь развития на фоне кризиса европейской безопасности.
- Гости приема имели возможность ознакомиться с коллекцией русской живописи и скульптуры и попробовать традиционные блюда отечественной кухни.
ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством РФ в Лондоне, посетили десятки дипломатов из дружественных государств, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии собрались главы и сотрудники дипломатических миссий дружественных государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, представители расположенных в Лондоне международных организаций, британских политических и деловых кругов, общественных объединений и СМИ, а также российские соотечественники.
Официальная часть приема началась с исполнения гимна России, затем с речью выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он подчеркнул, что Россия на фоне кризиса европейской безопасности отстаивает свое право на суверенитет и собственный путь развития.
"Россия не искала этого противостояния. Годами мы предупреждали об опасности курса, который проводил Запад, игнорируя законные интересы нашей страны. Прямо объясняли, к чему это приведет. Нас не слышали - или не хотели слышать. Плоды своей политики сегодня пожинает вся Европа. Мы, со своей стороны, защищаем то, что не подлежит обсуждению: право на безопасность, суверенитет и собственный путь развития. Россия преодолевала испытания и куда более тяжелые - преодолеет и это. На своих условиях и с достоинством", - сказал посол.
Говоря о российско-британских связях, Келин подчеркнул большой потенциал для сотрудничества, который остается нереализованным из-за курса на конфронтацию, выбранного Лондоном.
В ходе приема гости имели уникальную возможность ознакомиться с коллекцией русской живописи и скульптуры, представленной в старинном здании резиденции посла, и отведать традиционные блюда отечественной кухни.