Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото

Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне

В Лондоне в посольстве прошел прием по случаю Дня России

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Лондоне организовало торжественный прием по случаю Дня России, который посетили десятки дипломатов из дружественных государств.

Посол Андрей Келин подчеркнул, что Россия отстаивает свое право на суверенитет и собственный путь развития на фоне кризиса европейской безопасности.

Гости приема имели возможность ознакомиться с коллекцией русской живописи и скульптуры и попробовать традиционные блюда отечественной кухни.

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством РФ в Лондоне, посетили десятки дипломатов из дружественных государств, передает корреспондент РИА Новости.

Официальная часть приема началась с исполнения гимна России , затем с речью выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин . Он подчеркнул, что Россия на фоне кризиса европейской безопасности отстаивает свое право на суверенитет и собственный путь развития.

"Россия не искала этого противостояния. Годами мы предупреждали об опасности курса, который проводил Запад, игнорируя законные интересы нашей страны. Прямо объясняли, к чему это приведет. Нас не слышали - или не хотели слышать. Плоды своей политики сегодня пожинает вся Европа . Мы, со своей стороны, защищаем то, что не подлежит обсуждению: право на безопасность, суверенитет и собственный путь развития. Россия преодолевала испытания и куда более тяжелые - преодолеет и это. На своих условиях и с достоинством", - сказал посол.

Говоря о российско-британских связях, Келин подчеркнул большой потенциал для сотрудничества, который остается нереализованным из-за курса на конфронтацию, выбранного Лондоном.